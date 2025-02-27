Kahveli chia tohumu: Kilo verme üzerindeki bilinmeyen etkisi

CHİA TOHUMUYLA KAHVE İÇMEK İÇİN EN İYİ ZAMAN

Bu içecekten en iyi şekilde yararlanmak için zamanlama önemlidir.



Sabah: Metabolizmayı başlatmanın ve bir sonraki öğüne kadar tok kalmanın harika bir yoludur.

Antrenman Öncesi: Enerji için kafein ve dayanıklılık için protein karışımı sağlar.

Öğle : Enerji düşüşlerini ve gereksiz atıştırmalardan kaçınmaya yardımcı olur.

Akşam geç saatlerde içmekten kaçının çünkü kafein uykunuzu etkileyebilir.





