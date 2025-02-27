Kahveli chia tohumu: Kilo verme üzerindeki bilinmeyen etkisi
Kahvenin içerisine chia tohumu eklemeyi hiç düşündünüz mü? Sosyal medyadaki yeni trendlerden biri olan chia tohumlu kahve; kilo vermeye, sindirime ve genel sağlığı korumaya yardımcı olabilir. Peki, chia tohumlu kahve gerçekten işe yarıyor mu?
Chia tohumları küçük bir yapıya sahip ancak lif, protein, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlarla doludur. Sıvı ile karıştırıldığında şişer ve jel benzeri bir doku oluştururlar. Bu nedenle, bunları kahveye eklediğimizde genişler ve içeceğimizi daha koyu hale getirir, neredeyse bir kahve smoothie'si gibi olur.