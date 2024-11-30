Kahverengi yumurta mı daha faydalı beyaz yumurta mı? Fiyatını rengi belirliyor

Yumurta sarısındaki kolesterol miktarı, uzun süre boyunca sağlık endişeleri yaratmış olsa da, günümüzde yapılan araştırmalar, yumurta tüketiminin çoğu insan için kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde artırmadığını ortaya koymuştur. Yine de, kolesterol seviyeleri yüksek olan kişilerin, yumurta sarısı tüketiminde dikkat olmaları tavsiye edilir.

Özetle beyaz ve sarı yumurta arasında sağlık açısından bir fark yoktur. Her ikisi de sağlıklı bir diyetin parçası olabilir ancak, daha fazla besin öğesi almak istiyorsanız, sarı kısmı da tüketmeniz daha faydalı olacaktır.