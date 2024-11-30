Kahverengi yumurta mı daha faydalı beyaz yumurta mı? Fiyatını rengi belirliyor
Sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmez tatlarından olan yumurta, özellikle kahvaltı öğününde sevilerek tüketiliyor. Beyin sağlığını iyileştirmesinin yanı sıra kilo kontrolü sağlamada da etkili olan yumurta, daha çok haşlanmış ve kızartılmış şekilde tercih ediliyor. Peki kahverengi yumurta mı daha faydalı yoksa beyaz yumurta mı? İşte yanıtı...
Kahverengi yumurta ile beyaz yumurta arasında beslenme açısından temel bir fark bulunmaz. Her ikisi de yüksek kaliteli proteinler, vitaminler ve mineraller içerir. Ancak yumurtaların rengi, tavukların türüne ve beslenme şekline bağlıdır.