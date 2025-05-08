Kalbe sessizce zarar veren alışkanlıklar: Kan basıncını ve kolesterolü yükseltiyor
Kalp sağlığı hakkında düşündüğümüzde, genellikle kalp krizi veya göğüs ağrısı gibi dramatik senaryolar hayal ederiz; ancak en yaygın alışkanlıklarımızdan bazılarının kalbimizi sessizce sabote ediyor olabileceğini biliyor muydunuz? En korkutucu yanı, çoğu zaman bunun farkında bile olmayışımızdır! İyi haber şu ki, bu küçük alışkanlıkları değiştirmek genellikle kolaydır. İşte kalp sağlığını bozan günlük alışkanlıkları
1- KAHVALTIYI ATLAMAK
Birçok kişi kahvaltıyı atlamanın sabahları zamandan (veya kaloriden) tasarruf etmenin iyi bir yolu olduğunu düşünür. Ancak mesele şu ki: özellikle kalbinize faydadan çok zarar verebilir. Çalışmalar, kahvaltıyı atlayan kişilerin daha yüksek kolesterol seviyelerine ve daha yüksek kalp hastalığı riskine sahip olma eğiliminde olduğunu bulmuştur. Sabah yemek yemediğinizde, vücudunuz "açlık moduna" geçer, bu da kan şekeri seviyenizi bozabilir, iltihaplanmaya neden olabilir ve nihayetinde ileride kalp sorunlarına yol açabilir.