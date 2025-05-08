Kalbe sessizce zarar veren alışkanlıklar: Kan basıncını ve kolesterolü yükseltiyor

3- ÇOK FAZLA TUZ TÜKETMEK

Hepimiz çok fazla tuzun sağlığımız için iyi olmadığını biliyoruz, ancak diyetinizde ne kadar çok tuz bulunduğunu görünce şaşırabilirsiniz. İşlenmiş gıdalar, konserve çorbalar ve restoran yemekleri genellikle fark ettiğinizden ÇOK daha fazla sodyum içerir.

Çok fazla tuz, kalp hastalığının önde gelen nedenlerinden biri olan kan basıncını artırabilir. Ayrıca kan damarlarınıza zarar verebilir ve kalbinizin gereğinden fazla çalışmasına neden olabilir.

Çok fazla tuz tüketiyorsanız, şişkinlik, ödem veya hatta baş dönmesi fark edebilirsiniz; bunların hepsi yüksek tansiyon veya sıvı tutulumunun belirtileridir ve bu da kalbiniz için kötü haberdir. Gıda etiketlerini kontrol etmeye ve işlenmiş gıdaları azaltmaya başlayın. Taze malzemeler her zaman doğru yoldur. Yemek pişirirken, tuzluk almak yerine yemeklerinize lezzet katmak için otlar ve baharatlar deneyin. Kalbiniz (ve tat tomurcuklarınız) size teşekkür edecek!





