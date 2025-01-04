Kaliteli zeytinyağı nasıl anlaşılır? En etkili yöntem belli oldu
Anti-inflamatuar etkisiyle çeşitli sağlık sorunlarını önleyen zeytinyağı, binlerce yıldır sofraları süslüyor. Dünyada en çok İspanya'da üretilen zeytinyağı, Türkiye'de ise Aydın, İzmir, Muğla ve Balıkesir gibi şehirlerde işleniyor. Ancak piyasada ne yazık ki çok fazla sahte veya kalitesiz zeytinyağına rastlanabiliyor. Peki kaliteli zeytinyağı nasıl anlaşılır? İşte yanıtı:
Zeytinyağı, Türk mutfağında da önemli bir yere sahiptir. Sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlığa faydalarıyla da ön plana çıkar. İçerdiği antioksidanlar sayesinde kalp sağlığını korur, sindirimi iyileştirir ve bağışıklık sistemini destekler. Araştırmalar, düzenli zeytinyağı tüketiminin bilişsel sağlık üzerinde de olumlu etkiler yapabileceğini göstermektedir. Özellikle Alzheimer gibi hastalıklarla ilişkilendirilen oleokantal maddesi, beyindeki amiloid plaklarını temizlemeye yardımcı olabilir. Bu plaklar, Alzheimer'ın temel nedenlerinden biri olarak kabul edilen beta-amiloid proteinlerinin birikmesiyle ortaya çıkar ve beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir.