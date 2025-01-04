Kaliteli zeytinyağı nasıl anlaşılır? En etkili yöntem belli oldu

Etiketin yanı sıra tadını da test etmek önemlidir. İyi bir zeytinyağı, taze zeytin veya bitkisel tatlar barındırır. Ayrıca, bazı kişiler elma, enginar veya badem gibi ince tatlar da fark edebilir. Eğer zeytinyağınızda metalik bir tat veya ekşime hissi varsa, bu, yağın kalitesiz olduğunu gösterir. Zeytinyağını açtıktan sonra 3 ila 6 ay içinde tüketmek gerekir. Ayrıca, serin ve karanlık bir ortamda saklanması en doğrusudur; bu nedenle mutfak dolapları en uygun yerlerdir.