Kalorisiz diye sağlıklı sanıyoruz ama böbrek ve karaciğeri bitiriyor!

Kilo verme sürecinde kalorisi düşük olduğu için tercih edilen pek çok ürün, gereğinden fazla tüketildiğinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kalorisiz diye sağlıklı sanıyoruz ama böbrek ve karaciğeri bitiriyor! - 1

Kapya biber

En iyi C vitamini kaynaklarından olan ve sağlıklı beslenme listelerinde sıkça gördüğümüz kapya biber,  gereğinden fazla tületildiğinde mide yanmasına yol açabilir. Aynı zamanda midede yara oluşumuna neden olarak reflü ve gastrit gibi sağlık sorunlarını da tetikleyebilir.

N-LIFE HABERLERİ

Kalorisiz diye sağlıklı sanıyoruz ama böbrek ve karaciğeri bitiriyor! - 2

Light ürünler

Özellikle light süt ürünleri, ambalajlarının üzerindeki ibareden dolayı kalorisiz sanılabiliyor ancak içeriğinde karbonhidrat ve proteinden gelen bir kalori olduğunu unutmamak gerek. Ayrıca bu tür ürünler bilinçsiz tüketildiğinde kan şekerinin yükselmesine neden olabilir.

Kalorisiz diye sağlıklı sanıyoruz ama böbrek ve karaciğeri bitiriyor! - 3

Tohumlar

Çörekotu, keten tohumu, chia tohumu gibi tohumların 10 gramı ,1 tatlı kaşığı yağa denktir. Bu tohumlar fazla tüketildiğinde böbrek ve karaciğere zarar verebilir. Ayrıca alerjik bünyelerin kontrollü kullanmasında fayda vardır.

Kalorisiz diye sağlıklı sanıyoruz ama böbrek ve karaciğeri bitiriyor! - 4

Zeytin ve zeytinyağı

Her 5 gram zeytinyağı 45 kaloridir. Aynı şekilde 5 adet zeytin de buna denktir. Ancak fazla tüketildiğinde midede ekşime hissi ve ishal görülebilir.

Kalorisiz diye sağlıklı sanıyoruz ama böbrek ve karaciğeri bitiriyor! - 5

Avokado

Diyet listelerinin vazgeçilmez besini olan avokado sağlıklı bir yağ kaynağıdır. Ancak aşırı tüketimi vücutta yağlanmaya neden olabilir. İçeriğindeki zengin K vitamininden dolayı, kan sulandırıcı kullanan veya kanın pıhtılaşmasında problem yaşayan kişilerin tüketmesi önerilmez.

Kalorisiz diye sağlıklı sanıyoruz ama böbrek ve karaciğeri bitiriyor! - 6

Form bisküviler

Tok tutması için tükettiğiniz form bisküvilerde ölçüyü kaçırdığınızda ekmekten daha fazla kalori almanız muhtemeldir. Bu yüzden paketli ürünün etiket bilgisinden karbonhidrat, yağ, enerji içeriğini kontrol etmeniz gerekebilir.

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