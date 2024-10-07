Kalorisiz diye sağlıklı sanıyoruz ama böbrek ve karaciğeri bitiriyor!

Kapya biber

En iyi C vitamini kaynaklarından olan ve sağlıklı beslenme listelerinde sıkça gördüğümüz kapya biber, gereğinden fazla tületildiğinde mide yanmasına yol açabilir. Aynı zamanda midede yara oluşumuna neden olarak reflü ve gastrit gibi sağlık sorunlarını da tetikleyebilir.