Kalorisiz diye sağlıklı sanıyoruz ama böbrek ve karaciğeri bitiriyor!
Kilo verme sürecinde kalorisi düşük olduğu için tercih edilen pek çok ürün, gereğinden fazla tüketildiğinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.
Kapya biber
En iyi C vitamini kaynaklarından olan ve sağlıklı beslenme listelerinde sıkça gördüğümüz kapya biber, gereğinden fazla tületildiğinde mide yanmasına yol açabilir. Aynı zamanda midede yara oluşumuna neden olarak reflü ve gastrit gibi sağlık sorunlarını da tetikleyebilir.