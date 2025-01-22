Kalp damarlarınız tıkalı mı? ABD'li doktor 5 dakikada anlamanın yolunu paylaştı

ABD'li kardiyotorasik cerrah Dr. Jeremy London, TikTok'ta paylaştığı bir videoda, evde yapılabilecek 5 dakikalık test ile kalp atardamarlarında önemli tıkanıklıklar olup olmadığını anlamanın yolunu paylaştı.

Kalp damarlarınız tıkalı mı? ABD'li doktor 5 dakikada anlamanın yolunu paylaştı - 1

Dr. London'ın dile getirdiği tıkanıklık, koroner kalp hastalığı olarak bilinir ve kalbe giden kan akışının azalması ya da tıkanmasıyla ortaya çıkar. Bu durum, genellikle kalbi besleyen atardamarların içinde yağ birikintilerinin (plaklar) birikmesi ve damarların daralması sonucu meydana gelir. Tıkanıklık, kanın hayati akışını kısıtlayarak kalp krizi ve felç riskini artırabilir.

N-LIFE HABERLERİ

Kalp damarlarınız tıkalı mı? ABD'li doktor 5 dakikada anlamanın yolunu paylaştı - 2

Dr. London, evde yapılabilecek 5 dakikalık test ile kalp damarlarında tıkanıklık olup olmadığının anlaşılabileceğini öne sürüyor.

Testin başlangıcında, birkaç dakika boyunca kalp atış hızınızı artıracak bir aktivite yapmanız öneriliyor. Egzersiz veya yoğun ev işi gibi aktivitelerle kalp hızınız arttığında, yaşadığınız semptomları not etmeniz gerekiyor. Ardından, durup dinlenerek belirtilerin devam edip etmediğine bakmalısınız.

Kalp damarlarınız tıkalı mı? ABD'li doktor 5 dakikada anlamanın yolunu paylaştı - 3

Dr. London'a göre; eğer aktivite sırasında göğüs ağrısı, nefes darlığı veya kola yayılan ağrı hissediliyorsa ancak dinlenince geçiyorsa, tehlike çanları çalıyor olabilir. 

Uzman isim, bu durumun organın ön tarafındaki atardamarda tıkanıklık olabileceğine işaret edebileceğini söyledi. Egzersiz sırasında kalp atış hızı arttıkça, tıkanıklık nedeniyle kan akışı bozulur ve bu da alttaki bölgenin oksijensiz kalmasına yol açar. Dr. London, bu tür belirtiler yaşayan kişilerin daha ileri tetkikler için bir doktora başvurmaları gerektiğini ifade etti.

Kalp damarlarınız tıkalı mı? ABD'li doktor 5 dakikada anlamanın yolunu paylaştı - 4

Koroner kalp hastalığının başlıca nedeni, atardamarlarda biriken yağ birikintilerinin damarları daraltmasıdır. Bu hastalık, İngiltere'deki en büyük ölüm nedenlerinden biridir. Obezite ve yetersiz egzersiz, en fazla risk taşıyan faktörlerdir. Tedavi edilmezse, plaklar koparak kan pıhtısı oluşturur ve bu da kalbe giden oksijen akışını tamamen engeller.

Kalp damarlarınız tıkalı mı? ABD'li doktor 5 dakikada anlamanın yolunu paylaştı - 5

Koroner kalp hastalığının erken belirtilerinden biri, anjina adı verilen göğüs ağrısıdır. Hafif şiddetli anjina, hazımsızlık hissi gibi başlayabilir. Ancak şiddetli anjina, Dr. London’ın videoda açıkladığı semptomları gösterir: Göğüste doğrudan ağrı veya sıkışma, bu ağrı kollara, boyuna, çeneye, sırta ve mideye yayılabilir.

NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Servisi) anjinanın, fiziksel aktivite veya stresle tetiklenebileceğini, kalp atış hızının arttığını ancak genellikle kısa sürede geçtiğini belirtiyor. Hem Dr. London hem de NHS, koroner kalp hastalığı bulunan herkesin göğüs ağrısı yaşamayabileceğini ve nefes darlığı, bayılma hissi, mide bulantısı gibi diğer olası semptomlara karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Kalp damarlarınız tıkalı mı? ABD'li doktor 5 dakikada anlamanın yolunu paylaştı - 6

Koroner kalp hastalığında tedavi genellikle yaşam tarzı değişikliği, beslenme, egzersiz ve ilaç yoluyla yapılır. Eğer bu önlemler yeterli olmazsa, tıkalı atardamarları açmak veya baypas yapmak için cerrahi müdahale gerekebilir.

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