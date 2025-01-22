Kalp damarlarınız tıkalı mı? ABD'li doktor 5 dakikada anlamanın yolunu paylaştı
ABD'li kardiyotorasik cerrah Dr. Jeremy London, TikTok'ta paylaştığı bir videoda, evde yapılabilecek 5 dakikalık test ile kalp atardamarlarında önemli tıkanıklıklar olup olmadığını anlamanın yolunu paylaştı.
Dr. London'ın dile getirdiği tıkanıklık, koroner kalp hastalığı olarak bilinir ve kalbe giden kan akışının azalması ya da tıkanmasıyla ortaya çıkar. Bu durum, genellikle kalbi besleyen atardamarların içinde yağ birikintilerinin (plaklar) birikmesi ve damarların daralması sonucu meydana gelir. Tıkanıklık, kanın hayati akışını kısıtlayarak kalp krizi ve felç riskini artırabilir.