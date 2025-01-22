Kalp damarlarınız tıkalı mı? ABD'li doktor 5 dakikada anlamanın yolunu paylaştı

Koroner kalp hastalığının erken belirtilerinden biri, anjina adı verilen göğüs ağrısıdır. Hafif şiddetli anjina, hazımsızlık hissi gibi başlayabilir. Ancak şiddetli anjina, Dr. London’ın videoda açıkladığı semptomları gösterir: Göğüste doğrudan ağrı veya sıkışma, bu ağrı kollara, boyuna, çeneye, sırta ve mideye yayılabilir.

NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Servisi) anjinanın, fiziksel aktivite veya stresle tetiklenebileceğini, kalp atış hızının arttığını ancak genellikle kısa sürede geçtiğini belirtiyor. Hem Dr. London hem de NHS, koroner kalp hastalığı bulunan herkesin göğüs ağrısı yaşamayabileceğini ve nefes darlığı, bayılma hissi, mide bulantısı gibi diğer olası semptomlara karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.