Kalp doktoru "göründükleri kadar sağlıklı değil" diyor: Şeker oranı yüksek, kalp sağlığını bozuyor
Kardiyovasküler hastalıklar, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle İngiltere'de kalp hastalıkları, son yıllarda önemli bir sağlık sorunu haline gelmiş durumda. Ancak, düzenli sağlık alışkanlıkları ve doğru yaşam tarzı seçimleriyle bu riskin önemli ölçüde azaltılması mümkün.
Kalp damar hastalıkları ve kalp krizi dünya genelinde önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kalp damar hastalıklarını önlemek için günlük olarak sağlıklı alışkanlıklar geliştirmeniz gerekiyor.