Kalp hastalığının 5 uyarı işareti var: 20’li ve 30’lu yaşlarda da artık tehdit

Eskiden sadece ileri yaşlarda görülen bir rahatsızlık olarak bilinen kalp hastalıkları, artık genç yetişkinler arasında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Uzmanlara göre 20’li ve 30’lu yaşlardaki milyonlarca kişi, kalple ilgili sağlık sorunlarıyla karşı karşıya.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kalp hastalıkları, dünya genelinde ölümlerin başlıca nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Erken dönemde fark edilen belirtiler ise hem acil tıbbi müdahale hem de yaşam tarzı değişiklikleriyle hastalığın ilerlemesini durdurabiliyor.

Gençlerde kalp rahatsızlıklarının başlıca risk faktörleri arasında sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, sigara kullanımı ve stres öne çıkıyor. Buna rağmen, vücut yaklaşan sorunlara dair uyarı sinyalleri veriyor.

Uzmanlar, 20’li ve 30’lu yaşlarda kalp hastalığının en önemli 5 belirtisini şöyle sıralıyor:

GÖĞÜS AĞRISI

Genç yetişkinlerde, olası kalp sorunlarına işaret eden ana kalp hastalığı belirtisi olarak göğüs ağrısı görülür. Göğüs ağrısı yaşayan hastalar, semptomlarını "göğsünde oturan bir fil" gibi baskı, sıkışma, yanma veya sıkışma olarak tanımlarlar.

Kalp hastalığı olan hastalar, göğüslerinden boyunlarına, çenelerine, omuzlarına, sol kollarına, sırtlarına ve midelerine yayılan göğüs rahatsızlığı yaşarlar (sağ elde de görülebilir). Kalp kaynaklı ağrı gelip gidebilir ve insanlar bunu genellikle mide rahatsızlığı veya kas gerginliği olarak yorumlarlar. Göğüs rahatsızlığı tekrar tekrar ortaya çıktığında veya birkaç dakikadan uzun sürdüğünde, kalp ile ilgili komplikasyonlara işaret edebileceğinden derhal bir doktora başvurulmalıdır. Göğüs ağrısı semptomlarını görmezden gelenler, kalp krizi ve diğer ciddi tıbbi rahatsızlıklar geliştirme risklerini artırır.

KRONİK YORGUNLUK

İyi bir gece uykusundan sonra bile kendinizi tamamen bitkin hissettiğiniz oldu mu? Kalp hastalığı belirtileri, yürüme veya merdiven çıkma gibi basit aktiviteler sırasında açıklanamayan yorgunluk ve nefes alma zorluklarıyla kendini gösterir. Bu durum, vücudun kalbin sağlayabileceğinden daha fazla kana ihtiyaç duyması ve bu belirtilere yol açması nedeniyle ortaya çıkar.

Genç yetişkinler, genellikle bu belirtileri stres veya uyku sorunlarına bağlasalar da, uyarı işaretleri kalp sorunlarına işaret edebileceğinden tıbbi değerlendirme almalıdır. Yorgunluk belirtileri, normal aktivitelerini ve iş sorumluluklarını yerine getirmeyi imkansız hale getirene kadar ilerler. Bu belirtilerin erken teşhisi konan hastalar, kalp fonksiyonlarını iyileştiren tedaviler ve yaşam tarzı değişiklikleri almaya başlayabilirler.

DÜZENSİZ KALP ATIŞI VE ÇARPINTI

Kalp çarpıntısı hissi, hastaların kalp atışlarının düzensiz, çok hızlı veya normal ritmini bozduğunu hissetmelerine neden olan anormal bir kalp ritmi hissi yaratır. (Göğüste 'çarpıntı' olarak tanımlanır.) Ara sıra kalp atışlarında duraklama yaşayan kişilerin endişelenmesine gerek yoktur, ancak baş dönmesi veya göğüs ağrısı semptomlarıyla birlikte sürekli veya sık görülen çarpıntılar aritmi veya kalp sorunlarına işaret edebilir. Bu semptomları yaşayan genç yetişkinler , tedavi edilmeyen düzensiz kalp atışları tehlikeli komplikasyonlara yol açabileceğinden kardiyologlarına danışmalıdır. Erken dönemde başlatılan aritmi tedavisi, kalp yetmezliğinin ilerlemesini ve inme gelişimini önler.

BAŞ DÖNMESİ

Kalp düzensizlikleri veya yapısal kalp sorunları nedeniyle beyne yeterli kan akışı sağlanamadığında, kısa süreli baş dönmesi ve bayılma atakları yaşanır. Doktorların bu semptomları acilen değerlendirmeleri gerekir, çünkü tekrarlayan bu semptomlar ciddi bir sağlık sorununa işaret eder. Herhangi bir sebep olmaksızın bayılan genç yetişkinlerin, yaklaşan tehlikeli bir kalp rahatsızlığına işaret edebileceği için tıbbi yardım almaları gerekir. Bu semptomlar, aritmi ve düşük tansiyon olmak üzere iki olası nedeni işaret eder. Hızlı bir tıbbi teşhis, hastaları kalp hasarından ve hatta ölümden korurken, aynı zamanda komplikasyon riskini de azaltır.

VÜCUTTAKİ ŞİŞLİK

Kalp hastalığından kaynaklanan kalp yetmezliği belirtileri, kalbin kanı doğru şekilde dağıtamaması nedeniyle vücudun alt kısımlarında şişmeye neden olur. Kalbin zayıf kan dolaşımı, vücut dokularında sıvı birikmesine ve şişmeye yol açar. Bu bazen kademeli bir değişikliktir ve bunu ilk olarak dar ayakkabılar ve halka basıncıyla hissedersiniz. Yorgunluk ve nefes darlığıyla birlikte görülen şişlik, tıbbi değerlendirme gerektiren bir kalp rahatsızlığına işaret eder. Tedaviye erken başlanması, kan dolaşımının iyileşmesini sağlayarak şişliği azaltır ve kalbi ek hasarlardan korur.

