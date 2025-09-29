Kalp hastalığının 5 uyarı işareti var: 20’li ve 30’lu yaşlarda da artık tehdit
Eskiden sadece ileri yaşlarda görülen bir rahatsızlık olarak bilinen kalp hastalıkları, artık genç yetişkinler arasında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Uzmanlara göre 20’li ve 30’lu yaşlardaki milyonlarca kişi, kalple ilgili sağlık sorunlarıyla karşı karşıya.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kalp hastalıkları, dünya genelinde ölümlerin başlıca nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Erken dönemde fark edilen belirtiler ise hem acil tıbbi müdahale hem de yaşam tarzı değişiklikleriyle hastalığın ilerlemesini durdurabiliyor.
Gençlerde kalp rahatsızlıklarının başlıca risk faktörleri arasında sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, sigara kullanımı ve stres öne çıkıyor. Buna rağmen, vücut yaklaşan sorunlara dair uyarı sinyalleri veriyor.
Uzmanlar, 20’li ve 30’lu yaşlarda kalp hastalığının en önemli 5 belirtisini şöyle sıralıyor: