Kalp hastalığının 5 uyarı işareti var: 20’li ve 30’lu yaşlarda da artık tehdit

BAŞ DÖNMESİ

Kalp düzensizlikleri veya yapısal kalp sorunları nedeniyle beyne yeterli kan akışı sağlanamadığında, kısa süreli baş dönmesi ve bayılma atakları yaşanır. Doktorların bu semptomları acilen değerlendirmeleri gerekir, çünkü tekrarlayan bu semptomlar ciddi bir sağlık sorununa işaret eder. Herhangi bir sebep olmaksızın bayılan genç yetişkinlerin, yaklaşan tehlikeli bir kalp rahatsızlığına işaret edebileceği için tıbbi yardım almaları gerekir. Bu semptomlar, aritmi ve düşük tansiyon olmak üzere iki olası nedeni işaret eder. Hızlı bir tıbbi teşhis, hastaları kalp hasarından ve hatta ölümden korurken, aynı zamanda komplikasyon riskini de azaltır.



VÜCUTTAKİ ŞİŞLİK



Kalp hastalığından kaynaklanan kalp yetmezliği belirtileri, kalbin kanı doğru şekilde dağıtamaması nedeniyle vücudun alt kısımlarında şişmeye neden olur. Kalbin zayıf kan dolaşımı, vücut dokularında sıvı birikmesine ve şişmeye yol açar. Bu bazen kademeli bir değişikliktir ve bunu ilk olarak dar ayakkabılar ve halka basıncıyla hissedersiniz. Yorgunluk ve nefes darlığıyla birlikte görülen şişlik, tıbbi değerlendirme gerektiren bir kalp rahatsızlığına işaret eder. Tedaviye erken başlanması, kan dolaşımının iyileşmesini sağlayarak şişliği azaltır ve kalbi ek hasarlardan korur.



Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.