Kalp krizinden önce ortaya çıkan uyarı işareti: Çoğu zaman göz ardı ediliyor

NEDEN GÖRMEZDEN GELİNİYOR?

Bu belirtiler genellikle stres, uyku eksikliği veya geçici yorgunlukla karıştırıldığı için sessiz kalp krizleri çoğunlukla fark edilmiyor. Göğüs ağrısı veya şiddetli rahatsızlık olmaması, kişilerin durumu ciddiye almamasına neden oluyor. Oysa hafif göğüs basıncı, nefes darlığı, çene veya sırt ağrısı, baş dönmesi, soğuk terleme ve mide bulantısı gibi diğer semptomlar da göz ardı edilmemeli.



