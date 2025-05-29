Kalp krizinden önce ortaya çıkan uyarı işareti: Çoğu zaman göz ardı ediliyor
Sessiz kalp krizi, çoğu zaman fark edilmeden ilerleyen ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen sessiz bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Kalp krizinin tipik belirtileri olmadan gerçekleşen bu durum, “miyokard enfarktüsü” olarak da biliniyor ve çoğu kişi tarafından göz ardı edilebiliyor.
Peki sessiz kalp krizinin en önemli uyarı işareti nedir? Uzmanlar, dinlenmeyle geçmeyen, derin ve alışılmadık bir yorgunluğun, bu krizlerin öncüsü olduğunu vurguluyor.