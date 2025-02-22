Kalp krizinin 1 ay öncesinden görülen uyarı işaretleri: Bu belirtileri hafife almayın

Kalp krizleri dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden biridir, ancak birçok insan haftalar öncesinden ortaya çıkabilen uyarı işaretlerini fark edemez.

2003'te yapılan bir çalışma, bir çok kişinin kalp krizinden önceki aylarda belirli semptomlar yaşadığını vurgulamıştır.

Araştırmacılar, " Özellikle kadınların yüzde doksan beşi kalp krizlerinden bir aydan daha uzun bir süre önce yeni veya farklı semptomlar yaşadıklarını ve bunların kalp krizlerinden sonra düzeldiğini bildirdi" demiştir.

Bu erken semptomları fark etmek, zamanında tıbbi müdahaleye izin vererek yaşamı tehdit eden bir olayın önlenmesine yardımcı olabilir.



