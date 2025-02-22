Kalp krizinin 1 ay öncesinden görülen uyarı işaretleri: Bu belirtileri hafife almayın

Kalp krizi dünya genelinde en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kalp krizini önlemek ve kalp hastalıkları riskini azaltmak için bazı uyarı işaretlerini dikkate almak gerekiyor. Peki, kalp krizinin erken uyarı işaretleri neler?

Kalp krizinin 1 ay öncesinden görülen uyarı işaretleri: Bu belirtileri hafife almayın - 1

Kalp krizleri dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden biridir, ancak birçok insan haftalar öncesinden ortaya çıkabilen uyarı işaretlerini fark edemez.

2003'te yapılan bir çalışma, bir çok kişinin kalp krizinden önceki aylarda belirli semptomlar yaşadığını vurgulamıştır.

Araştırmacılar, " Özellikle kadınların yüzde doksan beşi kalp krizlerinden bir aydan daha uzun bir süre önce yeni veya farklı semptomlar yaşadıklarını ve bunların kalp krizlerinden sonra düzeldiğini bildirdi" demiştir.

Bu erken semptomları fark etmek, zamanında tıbbi müdahaleye izin vererek yaşamı tehdit eden bir olayın önlenmesine yardımcı olabilir.

N-LIFE HABERLERİ

Kalp krizinin 1 ay öncesinden görülen uyarı işaretleri: Bu belirtileri hafife almayın - 2

YORGUNLUK

Yeterli dinlenmeye rağmen bitkin mi hissediyorsunuz? Ya da merdiven çıkmak veya market alışverişi yapmak gibi rutin aktiviteleri yapmakta zorluk mu çekiyorsunuz? Yaklaşan bir kalp krizinin en erken ve en çok göz ardı edilen semptomlarından biri, sürekli, açıklanamayan yorgunluktur. Bu tür yorgunluk, yorucu aktivite veya uyku eksikliğiyle değil, kalbe giden kan akışının azalmasıyla ilişkilidir. Kalp kanı verimli bir şekilde pompalamakta zorlandığında, vücut enerjiyi temel işlevlere yönlendirerek telafi eder ve bu da bireyleri bitkin ve güçsüz hissettirir.

Kalp krizinin 1 ay öncesinden görülen uyarı işaretleri: Bu belirtileri hafife almayın - 3

GÖĞÜSTE SIKIŞMA AĞIRLIK HİSSİ

Gelip giden bir baskı veya sıkışma hissi mi hissediyorsunuz? Göğüs ağrısı kalp krizinin en yaygın semptomlarından biridir. Ancak bazı kişiler kalp krizinden haftalar önce göğüs bölgesinde hafif rahatsızlık veya basınç hissedebilir.


Kalp krizinin 1 ay öncesinden görülen uyarı işaretleri: Bu belirtileri hafife almayın - 4

ENDİŞE

Mantıklı bir sebep olmadan aşırı kaygılı mı hissediyorsunuz? Bazı kişiler kalp krizi geçirmeden önce açıklanamayan kaygı veya bir şeylerin yanlış olduğuna dair güçlü bir his yaşadıklarını bildiriyor. Göğüs rahatsızlığı veya nefes darlığıyla birlikte görülen panik ataklar da kalp krizi belirtisi olabilir.


Kalp krizinin 1 ay öncesinden görülen uyarı işaretleri: Bu belirtileri hafife almayın - 5

DÜZENSİZ UYKU

Nefes darlığı veya rahatsızlık nedeniyle geceleri birden fazla kez uyanmak kalp krizinden kaynaklanabilir. Kalp krizi geçiren birçok kişi, olaydan haftalar önce uyku sorunları yaşadığını bildirmektedir. Bunlara uykuya dalmada zorluk, sık sık gece uyanmaları veya yeterli uyku saatlerine rağmen dinlenmemiş hissetme dahildir.

RAHATÇA NEFES ALAMAMAK

Hafif fiziksel aktivite sırasında nefes almada zorluk mu yaşıyorsunuz? Ya da gecenin bir yarısı nefes nefese uyanıyor musunuz? Nefes darlığı (dispne), kalbinizin düzgün çalışmadığının bir işareti olabilir. Bu, kalbin kanı etkili bir şekilde pompalamakta zorlanması ve akciğerlerde sıvı birikmesine neden olması durumunda meydana gelir.


Kalp krizinin 1 ay öncesinden görülen uyarı işaretleri: Bu belirtileri hafife almayın - 6

ALT VÜCUTTA ŞİŞLİK

Ayaklarda, ayak bileklerinde veya bacaklarda alışılmadık şişlik kalp probleminden kaynaklanıyor olabilir. Alt ekstremitelerde ödem veya şişlik, kalbin kanı etkili bir şekilde pompalamakta zorlandığının ve sıvı tutulmasına yol açtığının bir işareti olabilir.

Kalp krizinin 1 ay öncesinden görülen uyarı işaretleri: Bu belirtileri hafife almayın - 7

BU BELİRTİLERİ GÖRMEZDEN GELMEYİN

Yukarıdaki semptomlardan herhangi birini sürekli olarak yaşıyorsanız, tıbbi yardım almanız hayati önem taşır. Hafif veya ara sıra görülen semptomları görmezden gelmeyin, çünkü bunlar daha ciddi bir durumun erken uyarı işaretleri olabilir. Semptomlarınızı izleyin ve sıklıklarını ve şiddetlerini takip edin.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER