Kalp krizinin 1 ay öncesinden ortaya çıkan belirtileri: 500'den fazla kadın incelendi, sonuçlar çarpıcı
Kalp krizi, kalbe giden kan akışının ani şekilde kesilmesiyle ortaya çıkan hayati bir sağlık sorunudur. Çeşitli belirtilerle kendisini ele verebilen bu hastalık, kadınlarda ve erkeklerde farklı semptomlarla gelişebilir.
Medical News Today’in verilerine ABD'de her yıl yaklaşık 800 bin kişi kalp krizi geçiriyor. Birleşik Krallık’ta ise kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarıyla yaşayan 7 milyonun üzerinde insan bulunuyor. Bu hastalıklar, ülkedeki tüm ölümlerin dörtte birini oluşturuyor.