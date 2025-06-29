Kalp krizinin 1 ay öncesinden ortaya çıkan belirtileri: 500'den fazla kadın incelendi, sonuçlar çarpıcı

Kalp krizi, kalbe giden kan akışının ani şekilde kesilmesiyle ortaya çıkan hayati bir sağlık sorunudur. Çeşitli belirtilerle kendisini ele verebilen bu hastalık, kadınlarda ve erkeklerde farklı semptomlarla gelişebilir.

Kalp krizinin 1 ay öncesinden ortaya çıkan belirtileri: 500'den fazla kadın incelendi, sonuçlar çarpıcı - 1

Medical News Today’in verilerine ABD'de her yıl yaklaşık 800 bin kişi kalp krizi geçiriyor. Birleşik Krallık’ta ise kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarıyla yaşayan 7 milyonun üzerinde insan bulunuyor. Bu hastalıklar, ülkedeki tüm ölümlerin dörtte birini oluşturuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Kalp krizinin 1 ay öncesinden ortaya çıkan belirtileri: 500'den fazla kadın incelendi, sonuçlar çarpıcı - 2

KALP KRİZİ NEDEN OLUR?

Surrey Live'e konuşan uzmanlar, kalp krizlerinin en yaygın nedenini, koroner kalp hastalığı olarak açıklıyor. Bu hastalık, kalbin ana damarları olan koroner arterlerin, kolesterol gibi yağlı maddelerin oluşturduğu plaklarla tıkanması sonucu ortaya çıkıyor. Kalp krizi öncesinde bu plaklardan birinin yırtılması, pıhtı oluşumuna yol açarak, kalbe giden kanın tamamen kesilmesine neden oluyor.

Kalp krizinin 1 ay öncesinden ortaya çıkan belirtileri: 500'den fazla kadın incelendi, sonuçlar çarpıcı - 3

KALP KRİZİ RİSK FAKTÖRLERİ

  • Sigara içmek
  • Yüksek yağ içeren sağlıksız beslenme
  • Diyabet
  • Yüksek kolesterol
  • Yüksek tansiyon (hipertansiyon)
  • Fazla kilolu ya da obez olmak
Kalp krizinin 1 ay öncesinden ortaya çıkan belirtileri: 500'den fazla kadın incelendi, sonuçlar çarpıcı - 4

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kalp krizi belirtileri aşağıdaki şekilde sıralanabiliyor:

  • Göğüs ağrısı
  • Ağrının kola (özellikle sol kola), çeneye, boyuna, sırta ya da mideye yayılması
  • Baş dönmesi, sersemlik hissi
  • Terleme
  • Nefes darlığı
  • Bulantı ya da kusma
  • Yoğun kaygı (panik atak benzeri)
  • Öksürük ya da hırıltı
Göğüs ağrısı bazı kişilerde çok şiddetliyken, bazılarında hazımsızlık gibi hafif bir şekilde hissedilebiliyor.

Kalp krizinin 1 ay öncesinden ortaya çıkan belirtileri: 500'den fazla kadın incelendi, sonuçlar çarpıcı - 5

KALP KRİZİ BİR AY ÖNCEDEN BELİRTİ VEREBİLİR

Kalp krizinin bazı semptomları, krizden 1 ay önce ortaya çıkabiliyor. Bu belirtiler, kadın ve erkeklerde farklılık gösterebiliyor.

2003 yılında kalp krizi geçirmiş 500’den fazla kadınla yapılan bir araştırmada, kadınların büyük bir kısmının kalp krizi geçirmeden önce şu belirtileri yaşadığı ortaya çıktı:

  • Aşırı yorgunluk
  • Uyku bozuklukları
  • Nefes darlığı
Bununla birlikte, yalnızca dörtte biri göğüs ağrısı yaşadı. Kadınlarda daha erken görülebilecek diğer belirtiler ise şöyle sıralandı:

  • Baş dönmesi
  • Çene ve boyun ağrısı (genellikle göğüs ağrısı olmadan)
  • Sırtın üst bölümünde ağrı
  • Göğüs baskısı hissi
  • Mide bulantısı ya da kusma
  • Mide yanması ya da hazımsızlık hissi
  • Kollarda uyuşma ya da karıncalanma
Kalp krizinin 1 ay öncesinden ortaya çıkan belirtileri: 500'den fazla kadın incelendi, sonuçlar çarpıcı - 6

Erkeklerde bu belirtilere ek olarak, aniden gelen soğuk terleme gözlemlendi. Uzmanlar, tüm bu semptomların başka sağlık sorunlarına da işaret edebileceğini ve doğrudan kalp kriziyle ilişkilendirilmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

Kalp krizinin 1 ay öncesinden ortaya çıkan belirtileri: 500'den fazla kadın incelendi, sonuçlar çarpıcı - 7

KALP KRİZİ NASIL ÖNLENİR?

Bilim insanları, kalp krizi riskini azaltmanın en etkili yolları arasında sağlıklı beslenmek, sigara içmemek, tansiyonu kontrol altında tutmak, düzenli egzersiz yapmak, kolesterol ile kan şekeri seviyelerini takip etmek gibi önlemler olduğunu vurguluyor.

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