Kalp krizinin 1 ay öncesinden ortaya çıkan belirtileri: 500'den fazla kadın incelendi, sonuçlar çarpıcı

KALP KRİZİ BİR AY ÖNCEDEN BELİRTİ VEREBİLİR

Kalp krizinin bazı semptomları, krizden 1 ay önce ortaya çıkabiliyor. Bu belirtiler, kadın ve erkeklerde farklılık gösterebiliyor.

2003 yılında kalp krizi geçirmiş 500’den fazla kadınla yapılan bir araştırmada, kadınların büyük bir kısmının kalp krizi geçirmeden önce şu belirtileri yaşadığı ortaya çıktı:

Aşırı yorgunluk

Uyku bozuklukları

Nefes darlığı

Baş dönmesi

Çene ve boyun ağrısı (genellikle göğüs ağrısı olmadan)

Sırtın üst bölümünde ağrı

Göğüs baskısı hissi

Mide bulantısı ya da kusma

Mide yanması ya da hazımsızlık hissi

Kollarda uyuşma ya da karıncalanma

Bununla birlikte, yalnızca dörtte biri göğüs ağrısı yaşadı. Kadınlarda daha erken görülebilecek diğer belirtiler ise şöyle sıralandı: