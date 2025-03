Kalp sağlığı için 6 altın kural! Uzmanı açıkladı; Hangi besinler tüketilmeli?

6. STRESİ YÖNETİN

Kronik stres kalbinize zarar verebilir, bu nedenle stresle başa çıkmanın yollarını bulmak hayati önem taşır.



İşte yardımcı olabilecek bazı teknikler:



Dikkat ve Meditasyon: Her gün birkaç dakikanızı farkındalık veya meditasyon yapmaya ayırmak rahatlamanıza ve stres seviyenizi azaltmanıza yardımcı olabilir.



Derin Nefes Alma: Derin nefes egzersizlerini gününüze dahil etmek stresinizi azaltabilir ve kendinizi daha merkezlenmiş hissetmenize yardımcı olabilir.



Kalp sorunlarıyla yaşamak hayattan vazgeçmek anlamına gelmez. Basit yaşam tarzı değişiklikleri benimseyerek kalp sağlığınızı kontrol altına alabilir ve komplikasyon riskini azaltabilirsiniz. Kalp sağlığına uygun bir yaşam tarzına doğru attığınız her adım önemlidir, ancak diyetinizde veya egzersiz rutininizde önemli değişiklikler yapmadan önce her zaman sağlık uzmanınıza danışmanız önemlidir.