Kalp sağlığı için 6 altın kural! Uzmanı açıkladı; Hangi besinler tüketilmeli?
Diyetinize meyve, sebze, badem, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar ekleyerek kalp sağlığınızı artırın. İlaçlarınızı dikkatli bir şekilde takip edin, aktif kalın, uykuya öncelik verin, düzenli kontroller planlayın ve farkındalık ve derin nefes alma yoluyla stresi yönetin. Ünlü fitness eğitmeni Yasmin Karachiwala kalp sağlığı için pratik ipuçları paylaşıyor. Değişiklik yapmadan önce her zaman doktorunuza danışın.
Kalp sağlığını yönetmek zor gibi görünebilir, ancak yaşam tarzınızda ve diyetinizde doğru değişiklikler yaparak kalp sağlığınızı önemli ölçüde artırabilir ve yaşam kalitenizi iyileştirebilirsiniz. Kalp sağlığı için sağlıklı bir yaşam sürmek sadece yediklerinizle ilgili değildir; aynı zamanda yaşam tarzınızla da ilgilidir.