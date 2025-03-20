Kalp sağlığı için 6 altın kural! Uzmanı açıkladı; Hangi besinler tüketilmeli?

Badem Atıştırın: Bademi günlük diyetinize eklemek kalp sağlığınızı artırmanın kolay ve etkili bir yolu olabilir. Kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olurlar; bunların ikisi de kalp sorunlarına katkıda bulunur. Ayrıca bademler göbek yağını azaltmaya ve bel ölçüsünü küçültmeye yardımcı olabilir; kalp hastalıklarını önlemek için önemli faktörlerdir. Genel olarak, günde bir avuç badem sağlıklı HDL kolesterol seviyelerini destekleyerek kalbinizi sağlıklı tutabilir.



Tam Tahılları Seçin: Rafine tahılları kahverengi pirinç, kinoa ve tam buğday ekmeği gibi tam tahıllarla değiştirin. Bunlar kan şekeri seviyelerini dengelemeye ve kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olan lif ve besin açısından zengindir.



Sağlıklı Yağları Dahil Edin: İşlenmiş gıdalarda bulunanlar gibi sağlıksız yağları zeytinyağı, avokado ve badem gibi kuruyemişler gibi daha sağlıklı seçeneklerle değiştirin. Bu sağlıklı yağlar LDL kolesterolü ("kötü" kolesterol) düşürmeye ve kalp hastalığı riskinizi azaltmaya yardımcı olur.



Tuzu Sınırlayın: Tuzu azaltmak yüksek tansiyon geliştirme şansınızı düşürebilir. İşlenmiş gıdalara ve dışarıda yemek yemeye dikkat edin, çünkü bunlar genellikle gizli sodyum içerir.



Orta Düzey Protein: Kalbinizdeki baskıyı azaltmak için kırmızı et yerine tavuk, balık, badem ve baklagiller gibi sağlıklı protein kaynaklarını tercih edin.





