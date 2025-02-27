Kalp sağlığını korumak için 5 sabah alışkanlığı: Kahvaltıdan önce yapın

HAREKET EDİN

Kişinin her gün uyanıp bir tür fiziksel aktiviteye girmesinin önemi çok büyüktür. Egzersiz sadece kilo yönetimine katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda kardiyovasküler zindeliği ve genel kalp sağlığını da iyileştirir. Azalan fiziksel aktivite, özellikle kardiyovasküler refahı etkileyerek genel sağlığa zarar verebilir.

Değişen hava, vücudun sempatik sinir sisteminin katekolamin salgısını artırmasına neden olur ve bu da kan damarlarının daralmasına neden olur. Kardiyo, yoga, yürüyüş veya bisiklet gibi egzersizler yaparak vücuttaki kan dolaşımını artırabilir ve kalp sağlığınızı iyileştirebilirsiniz.





