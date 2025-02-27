Kalp sağlığını korumak için 5 sabah alışkanlığı: Kahvaltıdan önce yapın
Hava durumu kardiyovasküler fonksiyonları etkilediğinden mevsimsel değişiklikler sırasında kalp sağlığını korumak çok önemlidir. Temel sabah alışkanlıkları arasında su içmek, güneş ışığı almak, erken saatlerde telefon kullanmaktan kaçınmak, egzersiz yapmak ve kalp sağlığını desteklemek ve stres seviyelerini etkili bir şekilde yönetmek için sağlıklı bir kahvaltı yapmak yer alır.
Mevsimsel kardiyovasküler sağlık etkisi, değişen hava koşullarında kalp sağlığını korumanın önemini vurgulamamıza neden oldu. Kalp vücut sıcaklığını korumak için daha fazla çalışırken, hava sempatik sinir sistemini harekete geçirerek kan damarlarının daralmasına ve kalp atış hızının, kan basıncının ve kolesterol seviyelerinin yükselmesine neden olur. Bu nedenle, kahvaltıdan önce kalbinizi sağlıklı tutabilecek bazı sağlıklı alışkanlıkları takip etmek gerekir.