Kan şekerini yükseltmeyen 9 yaz meyvesi: Lezzetli ve vitamin deposu

Düşük glisemik indeksli (GI) meyveler, kan şekerini dengelemede etkili olabilir. Guava, karpuz, papaya, armut, erik, şeftali gibi meyveler, lif ve antioksidan zengin içerikleriyle kan şekeri dalgalanmalarını engellerken, bu meyvelerin protein ve sağlıklı yağlarla birlikte tüketilmesi daha verimli sonuçlar verir. Ancak, meyve suyu yerine taze meyve tercih edilmeli ve porsiyonlar dikkatlice ayarlanmalıdır.

Kan şekerini yükseltmeyen 9 yaz meyvesi: Lezzetli ve vitamin deposu - 1

GUAVA

Guava, şeker emilimini yavaşlatmaya yardımcı olan lif açısından zengin bir meyvedir. Lif alımını en üst düzeye çıkarmak için kabuğuyla çiğ olarak yenmesi en iyisidir.

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Kan şekerini yükseltmeyen 9 yaz meyvesi: Lezzetli ve vitamin deposu - 2

Porsiyon başına bir küçük guava ile yetinin ve guava suyundan kaçının, çünkü meyve suyu sıkma sırasında lifler kaybolur. Daha iyi kan şekeri kontrolü için guavayı biraz kuruyemişle eşleştirin.

Kan şekerini yükseltmeyen 9 yaz meyvesi: Lezzetli ve vitamin deposu - 3

KARPUZ

Karpuz, ölçülü bir şekilde yendiğinde yüksek GI'ye ancak düşük glisemik yüke sahiptir. 1-2 küçük dilime (100g) sadık kalın ve şeker emilimini yavaşlatmak için fındık gibi protein açısından zengin yiyeceklerle eşleştirin. Sabah veya antrenmandan sonra yemek kan şekerinin yükselmesini önlemeye yardımcı olabilir.


Kan şekerini yükseltmeyen 9 yaz meyvesi: Lezzetli ve vitamin deposu - 4

PAPAYA

Papaya, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan lif ve antioksidanlarla doludur. Sabah ortası atıştırmalığı olarak 80-100 gr tüketin. Şeker içeriği arttığı için aşırı olgunlaşmış papayadan kaçının. Kan şekerini düşürücü etkisini artırmak için üzerine tarçın tozu serpebilirsiniz.


Kan şekerini yükseltmeyen 9 yaz meyvesi: Lezzetli ve vitamin deposu - 5

ARMUT

Armutlar doğal şekerlere sahiptir ancak yüksek lif içeriği nedeniyle düşük GI'ye sahiptir. Lifleri korumak için kabuğuyla birlikte küçük bir armutu çiğ yiyin. Eklenmiş şekerler içeren konserve armutlardan kaçının. Bir armutu bir avuç bademle eşleştirmek glikoz salınımını yavaşlatabilir.


Kan şekerini yükseltmeyen 9 yaz meyvesi: Lezzetli ve vitamin deposu - 6

ERİK

Erikler insülin duyarlılığını iyileştirmeye ve şeker yükselmelerini azaltmaya yardımcı olur. Öğleden sonra atıştırması olarak 2-3 erik yiyin. Lifleri ve antioksidanları sindirimi yavaşlatır ve ani kan şekeri artışlarını önler. Daha yüksek şeker konsantrasyonuna sahip oldukları için kuru eriklerden (erik kuruları) kaçının.


Kan şekerini yükseltmeyen 9 yaz meyvesi: Lezzetli ve vitamin deposu - 7

ŞEFTALİ

Şeftali düşük şekerli ve yüksek lif ve antioksidanlıdır. Sabit kan şekeri seviyeleri için birkaç cevizle birlikte küçük bir şeftali çiğ yiyin. Konserve şeftali ve şeftali suyundan kaçının, çünkü bunlar ilave şeker içerir.


Kan şekerini yükseltmeyen 9 yaz meyvesi: Lezzetli ve vitamin deposu - 8

HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU

Yumuşak Hindistan cevizi suyu nemlendiricidir ve şeker oranı düşüktür. 150 ml'yi ölçülü olarak, tercihen öğleden önce için. Yağ ve kalorisi yüksek olduğu için fazla Hindistan cevizi eti yemekten kaçının. Her zaman taze Hindistan cevizi suyunu tercih edin, şeker eklenmiş paketli versiyonlarını değil.

KAVUN

Kavun doğal bir tatlılığa sahiptir ancak glisemik yükü düşüktür. Sabahleyin ferahlatıcı, kan şekerine uygun bir atıştırmalık için küçük bir kase (100g) yiyin. Şeker emilimini dengelemek için kabak çekirdeği veya keten tohumu ile eşleştirin.


Kan şekerini yükseltmeyen 9 yaz meyvesi: Lezzetli ve vitamin deposu - 9

ELMA

Elmalar, şeker emilimini yavaşlatan çözünür lif (pektin) içerir. Daha iyi lif alımı için kabuğuyla birlikte bir küçük elma yiyin. Lif içermediği ve şekerde ani yükselmelere neden olabileceği için elma suyundan kaçının. Bir avuç bademle birlikte tüketilmesi faydalarını artırır.

Bu meyvelerin GI'si düşüktür, birkaç tanesi hariç (düşük GL'ye sahip olsalar da), bu yüzden bunları ölçülü bir şekilde yemek işe yarayabilir. Porsiyon başına 80-100g'a sadık kalın. Meyveleri protein veya sağlıklı yağlarla eşleştirin. Kuruyemiş, çekirdek veya yoğurt eklemek şeker seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. Meyve sularından kaçının çünkü lif içermezler ve şeker yükselmelerine neden olabilirler. Her zaman sabahları veya gündüzleri atıştırmalık olarak meyve yiyin. Geceleri yemekten kaçının.

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