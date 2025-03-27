Kan şekerini yükseltmeyen 9 yaz meyvesi: Lezzetli ve vitamin deposu

ELMA

Elmalar, şeker emilimini yavaşlatan çözünür lif (pektin) içerir. Daha iyi lif alımı için kabuğuyla birlikte bir küçük elma yiyin. Lif içermediği ve şekerde ani yükselmelere neden olabileceği için elma suyundan kaçının. Bir avuç bademle birlikte tüketilmesi faydalarını artırır.



Bu meyvelerin GI'si düşüktür, birkaç tanesi hariç (düşük GL'ye sahip olsalar da), bu yüzden bunları ölçülü bir şekilde yemek işe yarayabilir. Porsiyon başına 80-100g'a sadık kalın. Meyveleri protein veya sağlıklı yağlarla eşleştirin. Kuruyemiş, çekirdek veya yoğurt eklemek şeker seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. Meyve sularından kaçının çünkü lif içermezler ve şeker yükselmelerine neden olabilirler. Her zaman sabahları veya gündüzleri atıştırmalık olarak meyve yiyin. Geceleri yemekten kaçının.