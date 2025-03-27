Kan şekerini yükseltmeyen 9 yaz meyvesi: Lezzetli ve vitamin deposu
Düşük glisemik indeksli (GI) meyveler, kan şekerini dengelemede etkili olabilir. Guava, karpuz, papaya, armut, erik, şeftali gibi meyveler, lif ve antioksidan zengin içerikleriyle kan şekeri dalgalanmalarını engellerken, bu meyvelerin protein ve sağlıklı yağlarla birlikte tüketilmesi daha verimli sonuçlar verir. Ancak, meyve suyu yerine taze meyve tercih edilmeli ve porsiyonlar dikkatlice ayarlanmalıdır.
GUAVA
Guava, şeker emilimini yavaşlatmaya yardımcı olan lif açısından zengin bir meyvedir. Lif alımını en üst düzeye çıkarmak için kabuğuyla çiğ olarak yenmesi en iyisidir.