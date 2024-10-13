Kanser ilaçlarının ham maddesi! Aksaray'dan dünyaya satılıyor, doğal antibiyotik

KANSER İLAÇLARININ HAM MADDESİ

Organik sarımsağın değerlerinden bahseden Uğur Öngün, “Bizim sarımsağın içerisindeki selenyum ve germanyum oranları çok yüksek. Halk dilinde selenyum ve germanyum bilinmeyebilir. Şöyle açıklayalım: Özellikle kanser hastalarına verilen ilaçlarda kullanılan bir ham madde. Bunun biz organik olarak üretimini yapıyoruz. Aksaray'ın volkanik bölge olması, Tuz Gölü'ne yakın olması ve bazı kış mevsimlerinde eksi 15 dereceyi görmesi, sarımsaktaki gelişimi çok daha rahat etkiliyor. Yani ne kadar soğuk, o kadar değeri yüksek çıkıyor'' dedi.

Örgün sözlerine şu şekilde devam etti:

''Bunun insan sağlığına çok faydalı olduğunu da biliyoruz. Doğal antibiyotik olarak geçiyor halk dilinde. Ama özellikle antibiyotik olarak kullanıldığı için tamamen organik olarak yetiştirme taraftarıyım ben. Şu anda da organik üretimimin bana çok artısı oldu. Özellikle yurt dışı pazarında çok aşırı derecede rağbet gördü. Bu yıl daha verimli olacağımızı düşünüyorum. Böylelikle Türkiye'nin ismini de daha çok duyuracağımızı düşünüyorum.''