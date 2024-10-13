Kanser ilaçlarının ham maddesi! Aksaray'dan dünyaya satılıyor, doğal antibiyotik

Aksaray'da yıllardır organik olarak üretilen ve Rusya, Almanya gibi ülkelere ihraç edilen sarımsağa talep arttı. Yurt dışında özellikle bazı kanser ilaçlarının ham maddesi olarak kullanılan sarımsağın bu yılki üretim bandı genişliyor.

Kanser ilaçlarının ham maddesi! Aksaray'dan dünyaya satılıyor, doğal antibiyotik - 1

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da yetiştirilen organik sarımsağa talep arttı.

N-LIFE HABERLERİ

Kanser ilaçlarının ham maddesi! Aksaray'dan dünyaya satılıyor, doğal antibiyotik - 2

66 yaşındali Aydın Öngün tarafından üretilen sarımsaklar, bu yıl da Rusya ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilecek.

Kanser ilaçlarının ham maddesi! Aksaray'dan dünyaya satılıyor, doğal antibiyotik - 3

Sarımsak üretiminde iç ve dış pazarla ilgilenerek babasına yardımcı olan Uğur Öngün, “Çin'in sarımsağındaki insan dışkısı iddiasından sonra Avrupa ülkelerindeki özellikle ilaç sanayisi firmalarından bize talep aşırı derecede arttı'' dedi.

Kanser ilaçlarının ham maddesi! Aksaray'dan dünyaya satılıyor, doğal antibiyotik - 4

KANSER İLAÇLARININ HAM MADDESİ

Organik sarımsağın değerlerinden bahseden Uğur Öngün, “Bizim sarımsağın içerisindeki selenyum ve germanyum oranları çok yüksek. Halk dilinde selenyum ve germanyum bilinmeyebilir. Şöyle açıklayalım: Özellikle kanser hastalarına verilen ilaçlarda kullanılan bir ham madde. Bunun biz organik olarak üretimini yapıyoruz. Aksaray'ın volkanik bölge olması, Tuz Gölü'ne yakın olması ve bazı kış mevsimlerinde eksi 15 dereceyi görmesi, sarımsaktaki gelişimi çok daha rahat etkiliyor. Yani ne kadar soğuk, o kadar değeri yüksek çıkıyor'' dedi.

Örgün sözlerine şu şekilde devam etti:

''Bunun insan sağlığına çok faydalı olduğunu da biliyoruz. Doğal antibiyotik olarak geçiyor halk dilinde. Ama özellikle antibiyotik olarak kullanıldığı için tamamen organik olarak yetiştirme taraftarıyım ben. Şu anda da organik üretimimin bana çok artısı oldu. Özellikle yurt dışı pazarında çok aşırı derecede rağbet gördü. Bu yıl daha verimli olacağımızı düşünüyorum. Böylelikle Türkiye'nin ismini de daha çok duyuracağımızı düşünüyorum.''

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