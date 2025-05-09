Kanser ve kalp krizi nedeni: Erken ölüm riskini artıran gıda

Günlük tükettiğiniz sağlıksız atıştırmalıklar hayatı tehdit ediyor olabilir. Çinli bilim insanlarının 8 milyondan fazla yetişkin üzerinde gerçekleştirdiği geniş çaplı araştırma, ultra işlenmiş gıdaların ciddi sağlık riskleri taşıdığını ortaya koydu.

Kanser ve kalp krizi nedeni: Erken ölüm riskini artıran gıda - 1

Günlük hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alan cips ve şekerleme gibi ultra işlenmiş gıdaların, sadece bir paket tüketildiğinde bile kalp hastalıkları ve kanser riskini artırabileceği bildirildi.

N-LIFE HABERLERİ

Kanser ve kalp krizi nedeni: Erken ölüm riskini artıran gıda - 2

Çin’de Sun Yat-sen Üniversitesi'nde yürütülen araştırmada, dünya genelinden 8 milyonu aşkın kişinin beslenme alışkanlıkları incelendi.

Araştırmaya göre, günde sadece 100 gram daha fazla cips ya da şekerleme gibi işlenmiş gıdaları tüketmek sindirim sistemi hastalıkları riskini yüzde 19,5 oranında artırıyor. Ayrıca, bu miktardaki artışla birlikte kardiyovasküler hastalık riski yüzde 5,9, kanser riski ise yüzde 1,2 oranında yükseliyor.


Kanser ve kalp krizi nedeni: Erken ölüm riskini artıran gıda - 3

Uzman Dr. Xiao Liu, UPF’lerin yüksek oranda ilave şeker, sodyum ve sağlıksız yağ içerdiğine dikkat çekerek, “Bu ürünler, besin lifi ve temel vitaminler açısından son derece fakir. Bu beslenme dengesizliği, çok çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor” dedi.

Bulgular, geçtiğimiz günlerde Singapur’da düzenlenen Amerikan Kardiyoloji Koleji (ACC) Asya 2025 Konferansı'nda kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırmacılar, yüksek UPF tüketiminin erken ölüm riskini yüzde 2,6 oranında artırdığını, bunun yanı sıra obezite, diyabet, depresyon ve anksiyete gibi rahatsızlıklarla da bağlantılı olduğunu belirtti.


Kanser ve kalp krizi nedeni: Erken ölüm riskini artıran gıda - 4

UPF olarak tanımlanan bu ürünler, raf ömrünü uzatmak veya lezzet artırmak amacıyla renklendirici, tatlandırıcı ve koruyucu gibi katkı maddeleriyle zenginleştirilmiş gıdaları kapsıyor. Hazır yemekler, dondurma, şekerlemeler ve ketçap da bu gruba dahil.

İngiltere, Avrupa'da en fazla UPF tüketen ülke konumunda. Ülkede ortalama bir bireyin günlük beslenmesinin yüzde 57’si bu gıdalardan oluşuyor. Sağlık uzmanlarına göre, UPF’lerin aşırı tüketimi, İngiliz Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) yılda 6,5 milyar sterline mal olan obezite krizinin başlıca sebeplerinden biri.


Kanser ve kalp krizi nedeni: Erken ölüm riskini artıran gıda - 5

Çocuklarda da durum endişe verici. Geçtiğimiz yıl yayımlanan bir başka araştırma, UPF tüketen çocuklarda daha üç yaşından itibaren kalp sağlığı sorunları ve diyabet risk faktörlerinin gelişmeye başladığını ortaya koymuştu.

Kanser ve kalp krizi nedeni: Erken ölüm riskini artıran gıda - 6

Uzmanlar, hem bireyleri hem de hükümetleri harekete geçmeye çağırıyor. Araştırmacılar, gıda etiketleme yönetmeliklerinin sıkılaştırılmasını ve üreticilerin içerikleri daha şeffaf bir şekilde açıklamasını talep ediyor. Dr. Liu, “Ultra işlenmiş gıdaların tüketimini azaltmak bile ölçülebilir sağlık faydaları sağlayabilir” diyerek uyarıda bulundu.

DAHA FAZLA GÖSTER