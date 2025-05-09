Kanser ve kalp krizi nedeni: Erken ölüm riskini artıran gıda
Günlük tükettiğiniz sağlıksız atıştırmalıklar hayatı tehdit ediyor olabilir. Çinli bilim insanlarının 8 milyondan fazla yetişkin üzerinde gerçekleştirdiği geniş çaplı araştırma, ultra işlenmiş gıdaların ciddi sağlık riskleri taşıdığını ortaya koydu.
Günlük hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alan cips ve şekerleme gibi ultra işlenmiş gıdaların, sadece bir paket tüketildiğinde bile kalp hastalıkları ve kanser riskini artırabileceği bildirildi.