Kanser ve kalp krizi nedeni: Erken ölüm riskini artıran gıda

UPF olarak tanımlanan bu ürünler, raf ömrünü uzatmak veya lezzet artırmak amacıyla renklendirici, tatlandırıcı ve koruyucu gibi katkı maddeleriyle zenginleştirilmiş gıdaları kapsıyor. Hazır yemekler, dondurma, şekerlemeler ve ketçap da bu gruba dahil.



İngiltere, Avrupa'da en fazla UPF tüketen ülke konumunda. Ülkede ortalama bir bireyin günlük beslenmesinin yüzde 57’si bu gıdalardan oluşuyor. Sağlık uzmanlarına göre, UPF’lerin aşırı tüketimi, İngiliz Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) yılda 6,5 milyar sterline mal olan obezite krizinin başlıca sebeplerinden biri.





