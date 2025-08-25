Kansere karşı kalkan olan 7 besin: Yüksek lif içeriğiyle vücudu iyileştiriyor

Yiyecekler çoğunlukla besleyici olmaktan ziyade kolay ulaşılabilirlik için tercih ediliyor. Ancak uzmanlar, öğünlerde genellikle göz ardı edilen lif gibi basit bir şeyin, yani posanın, kanser de dahil olmak üzere kronik hastalıklara karşı korunmada önemli bir rol oynayabileceğini hatırlatmaya devam ediyor. Peki, hangi besinler kansere karşı koruyucu olabilir?

Kansere karşı kalkan olan 7 besin: Yüksek lif içeriğiyle vücudu iyileştiriyor - 1

Lif, diğer besinler gibi sindirilmez. Bunun yerine, arka planda sessizce çalışarak bağırsakları sağlıklı tutar, toksinleri atar ve hatta kanser gelişimiyle bağlantılı hormonları düzenlemeye yardımcı olur.

Ancak lif açısından zengin tüm besinler aynı şekilde etki etmez. İşte uzmanların kanser önlemeye yardımcı olabileceğini söylediği 7 yüksek lifli besin ve nedenleri.

N-LIFE HABERLERİ

Kansere karşı kalkan olan 7 besin: Yüksek lif içeriğiyle vücudu iyileştiriyor - 2

MERCİMEK

Mercimek, çözünür lif ve bitki bazlı proteinlerle doludur. Araştırmalar , sindirimi iyileştirdiğini ve kan şekeri seviyelerini sabit tuttuğunu göstermektedir. Mercimek ayrıca, kolonda fermente olan ve "iyi bakterileri" besleyen dirençli nişasta içerir. Bu bakteriler, bağırsaktaki iltihabı azalttığı ve potansiyel olarak kolon kanseri riskini düşürdüğü bilinen bütirat gibi bileşikler üretir. Bir kase mercimek, aslında kolon sağlığının sessiz bir koruyucusu olabilir.

Kansere karşı kalkan olan 7 besin: Yüksek lif içeriğiyle vücudu iyileştiriyor - 3

ELMA

Elmadaki lif, özellikle pektin, doğal bir detoks görevi görür. Elmanın polifenolleriyle birleştiğinde, DNA'ya zarar verebilecek zararlı bileşiklerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Araştırmalar , elma yiyenlerin özellikle sindirim sisteminde görülen bazı kanser türlerine yakalanma risklerinin azalmasının nedenlerinden birinin bu kombinasyon olabileceğini göstermektedir.

Kansere karşı kalkan olan 7 besin: Yüksek lif içeriğiyle vücudu iyileştiriyor - 4

NOHUT

Nohut, fincan başına yaklaşık 12 gram lif içeren bilinen bir diyet lifi kaynağıdır. Lifin yanı sıra, nohut tümör büyümesini engelleyebilen bitki bileşikleri olan saponinler içerir. Nohuttan elde edilen lif kolonda fermente edildiğinde, zararlı hücrelerin gelişmesini zorlaştıran bir ortam yaratan yağ asitleri üretir. Bu, her porsiyon nohutu sadece doyurucu kılmakla kalmaz, aynı zamanda kansere karşı potansiyel bir savunma hattı da yapar.

Kansere karşı kalkan olan 7 besin: Yüksek lif içeriğiyle vücudu iyileştiriyor - 5

KETEN TOHUMLARI

Keten tohumları küçüktür, ancak bol miktarda çözünür ve çözünmez lif içerir. Keten tohumlarını gerçekten benzersiz kılan şey, zayıf östrojenler gibi davranan bileşikler olan lignanlarıdır. Meme kanseri gibi hormonla ilişkili kanserlerde, bu lignanlar vücuttaki östrojen aktivitesini dengeleyebilir. Lifin toksin temizleyici etkisiyle birleştiğinde, keten tohumları sadece bir süper gıda trendi olmaktan öteye geçer; ciddi bir kanser önleyici müttefiktir.

Kansere karşı kalkan olan 7 besin: Yüksek lif içeriğiyle vücudu iyileştiriyor - 6

ARMUT

Armutlar genellikle sindirimi en kolay meyvelerden biri olarak tanımlanır; lif ve su açısından zengindir. Armuttaki lif sadece kabızlığı önlemekle kalmaz, aynı zamanda kanserojenlerin kolon zarıyla temas süresini azaltmada da önemli bir rol oynar. Armutlar, atıkları sorunsuz bir şekilde hareket ettirerek kanserojen değişiklikleri tetikleyebilecek toksinlerin birikmesini önlemeye yardımcı olabilir. Hafif tatlılıkları, bağırsak korumasına olan bu güçlü katkıyı gizler.

Kansere karşı kalkan olan 7 besin: Yüksek lif içeriğiyle vücudu iyileştiriyor - 7

YULAF

Yulaf, beta-glukan lifi sayesinde kolesterolü düşürmesiyle bilinir. Aynı beta-glukanlar ayrıca bağışıklık hücrelerini güçlendirerek, potansiyel kanser hücreleri de dahil olmak üzere anormal hücreleri tespit edip yok etmede daha etkili olmalarını sağlar. Yulaf, atardamarları temizlemenin yanı sıra vücudun kansere karşı gözetim sistemini de güçlendirerek nadir görülen bir ikili fayda sağlar.

Kansere karşı kalkan olan 7 besin: Yüksek lif içeriğiyle vücudu iyileştiriyor - 8

LAHANA

Genellikle yeterince değer görmeyen lahana, lif ve C vitamini açısından zengindir. Asıl gücü, lahana doğrandığında veya çiğnendiğinde açığa çıkan bileşikler olan glukozinolatlarda yatar. Bu bileşikler, detoksifikasyon yollarını destekleyen ve vücudun kanserojenleri etkisiz hale getirmesine yardımcı olan biyoaktif moleküllere dönüşür. Lif içeriğiyle birleştiğinde lahana, kanser tetikleyicilerine karşı doğal bir kalkan görevi görür.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER