Kansere karşı kalkan olan 7 besin: Yüksek lif içeriğiyle vücudu iyileştiriyor

LAHANA

Genellikle yeterince değer görmeyen lahana, lif ve C vitamini açısından zengindir. Asıl gücü, lahana doğrandığında veya çiğnendiğinde açığa çıkan bileşikler olan glukozinolatlarda yatar. Bu bileşikler, detoksifikasyon yollarını destekleyen ve vücudun kanserojenleri etkisiz hale getirmesine yardımcı olan biyoaktif moleküllere dönüşür. Lif içeriğiyle birleştiğinde lahana, kanser tetikleyicilerine karşı doğal bir kalkan görevi görür.



