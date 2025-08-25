Kansere karşı kalkan olan 7 besin: Yüksek lif içeriğiyle vücudu iyileştiriyor
Yiyecekler çoğunlukla besleyici olmaktan ziyade kolay ulaşılabilirlik için tercih ediliyor. Ancak uzmanlar, öğünlerde genellikle göz ardı edilen lif gibi basit bir şeyin, yani posanın, kanser de dahil olmak üzere kronik hastalıklara karşı korunmada önemli bir rol oynayabileceğini hatırlatmaya devam ediyor. Peki, hangi besinler kansere karşı koruyucu olabilir?
Lif, diğer besinler gibi sindirilmez. Bunun yerine, arka planda sessizce çalışarak bağırsakları sağlıklı tutar, toksinleri atar ve hatta kanser gelişimiyle bağlantılı hormonları düzenlemeye yardımcı olur.
Ancak lif açısından zengin tüm besinler aynı şekilde etki etmez. İşte uzmanların kanser önlemeye yardımcı olabileceğini söylediği 7 yüksek lifli besin ve nedenleri.