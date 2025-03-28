Kansere neden olan çölyak hastalığının kolayca göz ardı edilen belirtileri
Bağışıklık sisteminin, gluten adı verilen bir proteine karşı anormal bir tepki verdiği ve bu durumun ince bağırsakta hasara yol açtığı bir hastalık olan çölyak, genellikle görünür olmayan semptomlarla ortaya çıkıyor. Hastalığın teşhisinin 13 yıl sürebileceğini ifade eden bilim insanları, göz ardı edilmemesi gereken önemli belirtileri tek tek sıraladı.
Gluten; buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunur. Çölyak hastalığına sahip kişiler gluten tükettiklerinde, ince bağırsakta iltihaplanma ve oluşabilir. Bu hasar sonucunda besinlerin emilimi engellenebilir ve sindirim sorunları, vitamin eksiklikleri gibi sağlık problemleri gelişebilir.