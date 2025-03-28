Kansere neden olan çölyak hastalığının kolayca göz ardı edilen belirtileri

Bilimsel çalışmalar, çölyak hastalığına sahip olan kişilerin, ölümcül kanser türlerine yakalanma riskinin iki kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Bağırsak kanseri ve Hodgkin lenfoma, çölyak hastalığına sahip kişilerde daha yaygındır. Ancak, glutensiz bir diyet uygulamak, tehlikeyi önemli ölçüde azaltabilir.

GÖZ ARDI EDİLEN BELİRTİLER

Çölyak hastalığının en sık görülen belirtisi ishaldir. Dışkı genellikle kötü kokar ve mide ağrısı, şişkinlik, gaz gibi işaretler de görülür. Bu semptomları hazımsızlık, kabızlık ve kusma takip edebilir.

Bağırsaklarla doğrudan ilişkili olmayan ancak vitamin eksikliklerinden kaynaklanan belirtiler arasında aşırı yorgunluk, beklenmedik kilo kaybı, kaşıntılı döküntüler ve denge, koordinasyon ya da konuşma problemleri yer alabilir. İnatçı ağız ülserleri de dikkat edilmesi gereken sinyaller arasındadır.