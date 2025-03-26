Kansere yakalanma riskini ortaya çıkarabilir: Evde uygulayacağınız basit test

Vücut kitle indeksi, yağın nerede biriktiğini dikkate almazken, bel çevresi, özellikle hayati organları çevreleyen yağ dokusunu daha doğru şekilde ölçebiliyor. Bu nedenle, aynı BMI'ye sahip iki kişi, farklı kanser risklerine sahip olabilir. Araştırma, cinsiyetler arası farklılıkların, erkeklerin ve kadınların yağ biriktirme biçimlerindeki farklılıklardan kaynaklanabileceğini de ifade etti. Erkeklerde fazla yağ, genellikle karın bölgesinde birikirken, kadınlarda yağ daha eşit şekilde vücuda dağılır.



Sağlık uzmanları, vücut yağ oranının sağlıklı olup olmadığını belirlemek için sadece bel çevresini değil, aynı zamanda bel-boy oranını da dikkate almayı öneriyor. Bunun için, bel ölçüsünün boyla karşılaştırılması gerektiği vurgulandı. Bel ölçüsü ile boy oranı 0,4 ile 0,5 arasında olanlar, düşük sağlık riski taşıyor. Ancak bu oran 0,5 ile 0,6 arasında olduğunda, aşırı yağ nedeniyle kalp hastalığı, tip 2 diyabet gibi sağlık sorunlarının riski artıyor. 0,6'nın üzerindeki değerler ise bu riskin yüksek olduğunu gösteriyor.





