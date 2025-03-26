Kansere yakalanma riskini ortaya çıkarabilir: Evde uygulayacağınız basit test
Yeni bir araştırma, bel ölçüsünün, en az altı kanser türüne yakalanma riskini belirlemede önemli bir gösterge olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, 14 yıl boyunca yapılan bir çalışmada, bel çevresindeki 11 santimetrelik bir artışın, kolon, meme ve pankreas kanseri gibi obeziteyle ilişkili kanserlere yakalanma olasılığını artırabileceğini buldu.
İsveçli araştırmacılar, 340.000'e yakın hastanın sağlık verilerini inceledi ve bel çevresi ile vücut kitle indeksini karşılaştırdı. Yapılan analizler, orta yaş obezitesinin (karın çevresinde biriken yağ) erkeklerde kanser riskinin önemli bir göstergesi olduğunu ve hastalığa yakalanma riskini %25 oranında artırdığını ortaya koydu.