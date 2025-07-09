Kanserin uyarı işareti: Ne zaman doktora başvurmalı?

SIRT AĞRISI

Her 10 kişiden 8’i hayatının bir döneminde sırt ağrısı yaşıyor. Ancak dinlenmeyle geçmeyen, derinleşen ve gece şiddetlenen ağrılar; pankreas, böbrek ya da omurgaya metastaz yapmış kanserlerin belirtisi olabilir. Ağrının eşlik ettiği kilo kaybı, iştahsızlık gibi diğer bulgular da göz ardı edilmemeli.





