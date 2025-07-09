Kanserin uyarı işareti: Ne zaman doktora başvurmalı?
Sırt, baş, karın, kemik ya da göğüs bölgesindeki inatçı ağrılar çoğu zaman geçici nedenlere bağlansa da, bazı durumlarda ciddi hastalıkların, hatta kanserin ilk işaretleri olabilir. Uzmanlar, uzun süren ve nedeni açıklanamayan ağrıların ihmal edilmemesi gerektiği uyarısında bulunuyor.
Sıklıkla strese, kötü duruşa ya da uykusuzluğa bağlanan vücut ağrıları, belirli bölgelerde yoğunlaştığında ve zamanla şiddetlendiğinde, altında daha karmaşık sağlık sorunları yatıyor olabilir. Ağrının yeri ve şekli ise, hangi organın sinyal verdiğine dair önemli ipuçları sunuyor.