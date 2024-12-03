Kapış kapış satılıyor ama yedikçe ömürden götürüyor! Canan Karatay'ın kara listesinde o besin de var

Beslenme alanındaki açıklamalarıyla sık sık gündem olan Canan Karatay, hazır çorba ve konserve gıdalar gibi işlenmiş ürünlerin sağlığı ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek uyardı. Özellikle konserve gıdalar, uzun vadede vücutta birikerek toksik etkiler yaratabiliyor.

Kapış kapış satılıyor ama yedikçe ömürden götürüyor! Canan Karatay'ın kara listesinde o besin de var - 1

İşlenmiş gıdaların çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Canan Karatay, bu gıdalarda bulunan katkı maddeleri, şeker, tuz ve doymuş yağ oranlarının vücutta olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.

İşlenmiş gıdalar, genellikle düşük besin değeri ve yüksek kalorili olurlar. Bu, aşırı kalori alımına yol açabilir ve zamanla obeziteye neden olabilir. Ayrıca, bu tür gıdalar genellikle lif açısından zengindir ve doygunluk hissi sağlamaz.

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Kapış kapış satılıyor ama yedikçe ömürden götürüyor! Canan Karatay'ın kara listesinde o besin de var - 2

Hazır gıdalar, genellikle trans yağlar, doymuş yağlar ve yüksek miktarda tuz içerir. Bu, kan basıncını artırabilir, kolesterol seviyelerini yükseltebilir ve kalp hastalıkları riskini artırabilir.

Kapış kapış satılıyor ama yedikçe ömürden götürüyor! Canan Karatay'ın kara listesinde o besin de var - 3

İşlenmiş gıdalarda genellikle lif oranı düşüktür. Lif, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur ve bağırsak sağlığını korur. Lif eksikliği, kabızlık ve diğer sindirim problemlerine yol açabilir.

Kapış kapış satılıyor ama yedikçe ömürden götürüyor! Canan Karatay'ın kara listesinde o besin de var - 4

Bazı işlenmiş gıdalar, özellikle işlenmiş etler, yüksek miktarda nitrat ve nitrit gibi kanserojen bileşikler içerir. Uzun vadede bu bileşiklerin tüketimi, bazı kanser türlerinin riskini artırabilir.

Kapış kapış satılıyor ama yedikçe ömürden götürüyor! Canan Karatay'ın kara listesinde o besin de var - 5

Hazır gıdalarda genellikle şeker oranı çok yüksektir ve bu da kan şekerinin hızla yükselmesine neden olabilir. Düzenli olarak aşırı şeker tüketimi, insülin direncine yol açabilir ve zamanla tip 2 diyabet riskini artırabilir.

Kapış kapış satılıyor ama yedikçe ömürden götürüyor! Canan Karatay'ın kara listesinde o besin de var - 6

İşlenmiş gıdalardaki katkı maddeleri, şeker ve yağların yüksek miktarda tüketilmesi, beyin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Uzun vadede bu durum depresyon, anksiyete ve zihinsel bozukluklar riskini artırabilir.

Kapış kapış satılıyor ama yedikçe ömürden götürüyor! Canan Karatay'ın kara listesinde o besin de var - 7

Yüksek miktarda katkı maddesi, koruyucu kimyasallar ve yapay tatlandırıcılar içeren işlenmiş gıdalar, bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Bunun sonucunda vücut, enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale gelebilir.

Kapış kapış satılıyor ama yedikçe ömürden götürüyor! Canan Karatay'ın kara listesinde o besin de var - 8

İşlenmiş gıdalarda bulunan bazı katkı maddeleri ve kimyasal bileşikler, vücutta birikerek zamanla toksik etkilere yol açabilir. Bu toksinler, karaciğer ve böbrek gibi organlarda birikerek sağlığı olumsuz etkileyebilir.

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