Kapış kapış satılıyor ama yedikçe ömürden götürüyor! Canan Karatay'ın kara listesinde o besin de var

İşlenmiş gıdaların çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Canan Karatay, bu gıdalarda bulunan katkı maddeleri, şeker, tuz ve doymuş yağ oranlarının vücutta olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.

İşlenmiş gıdalar, genellikle düşük besin değeri ve yüksek kalorili olurlar. Bu, aşırı kalori alımına yol açabilir ve zamanla obeziteye neden olabilir. Ayrıca, bu tür gıdalar genellikle lif açısından zengindir ve doygunluk hissi sağlamaz.