Kapış kapış satılıyor ama yedikçe ömürden götürüyor! Canan Karatay'ın kara listesinde o besin de var
Beslenme alanındaki açıklamalarıyla sık sık gündem olan Canan Karatay, hazır çorba ve konserve gıdalar gibi işlenmiş ürünlerin sağlığı ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek uyardı. Özellikle konserve gıdalar, uzun vadede vücutta birikerek toksik etkiler yaratabiliyor.
İşlenmiş gıdaların çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Canan Karatay, bu gıdalarda bulunan katkı maddeleri, şeker, tuz ve doymuş yağ oranlarının vücutta olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.
İşlenmiş gıdalar, genellikle düşük besin değeri ve yüksek kalorili olurlar. Bu, aşırı kalori alımına yol açabilir ve zamanla obeziteye neden olabilir. Ayrıca, bu tür gıdalar genellikle lif açısından zengindir ve doygunluk hissi sağlamaz.