Karaciğer ve böbrekleri temizleyen 4 yöntem: Toksinleri atmaya yardımcı oluyor

BÖBREK DOSTU BİTKİLER

Bitkiler yüzyıllardır böbrek sağlığını desteklemek için kullanılmıştır. Geleneksel tıpta en popüler bitkilerden biri karahindibadır . Böbrek detoksifikasyonuna yardımcı olduğu ve genel işlevi desteklediği gösterilmiştir. Karahindiba çayı bulunabilir veya hatta kökü çeşitli yemeklerde kullanılabilir. Unutmayın, herhangi bir bitkisel takviye kullanmaya başlamadan önce, özellikle böbrek sorunlarınız varsa veya ilaç kullanıyorsanız, doktorunuzla görüşmeniz önemlidir.





