Karaciğer yağlanması limon suyuyla geçer mi?
Son yıllarda sosyal medyada hızla yayılan “limonlu suyla karaciğer detoksu” videoları, sağlık arayışındaki pek çok kişiyi etkisi altına aldı. Sabah aç karnına limonlu su içmenin yağlı karaciğeri tedavi ettiği yönündeki iddialar sıkça dile getirilse de uzmanlar, bu söylemlerin bilimsel temele dayanmadığı konusunda uyarıyor.
Yağlı karaciğer hastalığı (hepatik steatoz), karaciğer dokusunda anormal yağ birikimiyle ortaya çıkan yaygın bir sağlık sorunu. Alkolik yağlı karaciğer (AFLD) ve alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer (NAFLD) olarak ikiye ayrılan bu hastalık, özellikle hareketsiz yaşam tarzı, yüksek kalorili beslenme ve insülin direnciyle doğrudan ilişkilendiriliyor.