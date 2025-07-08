Karaciğer yağlanması limon suyuyla geçer mi?

Son yıllarda "detoks" kavramı, sağlık sektöründe sıkça pazarlanan bir terim haline geldi. Ancak uzmanlara göre, vücudun doğal detoksifikasyon sistemine sahip olan karaciğerin, limonlu su gibi basit yöntemlerle arındırılmasına ihtiyaç yok. Aksine, işlenmiş gıdalar, yüksek şekerli diyetler ve hareketsizlik gibi faktörler karaciğeri daha da zor durumda bırakıyor.



Her sabah limonlu su içmek, şekerli içecek tüketiminin önüne geçebiliyorsa elbette faydalı olabilir. Ancak bu durum, karaciğer hastalıklarını tedavi ettiği anlamına gelmiyor.



