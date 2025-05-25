Karaciğerinizin iyi çalışmadığını gösteren belirti: Vücudunuz böyle işaret veriyor

MORARMA VE KANAMA

Karaciğer hasarı meydana geldiğinde, organ kanı pıhtılaştırmak ve kanamayı durdurmak için gereken proteinler olan yeterli pıhtılaşma faktörü üretmez. Bu, vücudun daha hızlı morarmasına ve kanamasına neden olur. Daha sonraki aşamalarda, karaciğerin tıkanması nedeniyle kan kusabilirsiniz.



Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.