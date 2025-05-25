Karaciğerinizin iyi çalışmadığını gösteren belirti: Vücudunuz böyle işaret veriyor
Karaciğer vücuttaki en önemli organlardan biridir. Yaşamı sürdürmek için hayati önem taşıyan yüzlerce işlevi yerine getirir ve vücudun diğer bölümleri tarafından ihtiyaç duyulan hormonları ve proteinleri üretir. Toksinleri temizler, safra üretir, vücuttaki kan miktarını düzenler ve proteinleri, karbonhidratları ve yağları metabolize ederek vücudun bunları kullanmasını sağlar.
Ancak doymuş ve trans yağ oranı yüksek yiyecekler, şeker, işlenmiş gıdalar, diyet ve tıbbi takviyeler ve alkol tüketildiğinde karaciğer sağlığı ölümcül noktaya kadar ciddi şekilde zarar görebilir ve bundan önce de geri döndürülemez hale gelir.