Karaciğerinizin iyi çalışmadığını gösteren belirti: Vücudunuz böyle işaret veriyor

Karaciğer vücuttaki en önemli organlardan biridir. Yaşamı sürdürmek için hayati önem taşıyan yüzlerce işlevi yerine getirir ve vücudun diğer bölümleri tarafından ihtiyaç duyulan hormonları ve proteinleri üretir. Toksinleri temizler, safra üretir, vücuttaki kan miktarını düzenler ve proteinleri, karbonhidratları ve yağları metabolize ederek vücudun bunları kullanmasını sağlar.

Karaciğerinizin iyi çalışmadığını gösteren belirti: Vücudunuz böyle işaret veriyor - 1

Ancak doymuş ve trans yağ oranı yüksek yiyecekler, şeker, işlenmiş gıdalar, diyet ve tıbbi takviyeler ve alkol tüketildiğinde karaciğer sağlığı ölümcül noktaya kadar ciddi şekilde zarar görebilir ve bundan önce de geri döndürülemez hale gelir.

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Karaciğerinizin iyi çalışmadığını gösteren belirti: Vücudunuz böyle işaret veriyor - 2

American Liver Foundation'a göre, 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 51.642 yetişkin karaciğer hastalığından öldü. Karaciğer sağlığının azaldığına dair herhangi bir işaret var mı?


Karaciğerinizin iyi çalışmadığını gösteren belirti: Vücudunuz böyle işaret veriyor - 3

SARILIK

Karaciğer hasarı ciltte ve gözlerde sararmaya neden olabilir. Bunun nedeni, karaciğerin kırmızı kan hücrelerinden üretilen sarı bir pigment olan bilirubini işlemekten ve onu safraya atmaktan sorumlu olmasıdır. Ancak karaciğer düzgün çalışmadığında, biriken ve ciltte ve gözlerde sararmaya yol açan pigmenti işleyemez.


Karaciğerinizin iyi çalışmadığını gösteren belirti: Vücudunuz böyle işaret veriyor - 4

KARIN AĞRISI VE ŞİŞLİK

Karnınızın sağ üst kısmı sık sık ağrıyorsa, bunun nedeni hasarlı bir karaciğer olabilir. Karaciğer hasarı, hareket ettiğinizde ve nefes aldığınızda keskin bir ağrıya neden olabilen karında iltihaplanmaya ve sıvı birikmesine neden olabilir.


Karaciğerinizin iyi çalışmadığını gösteren belirti: Vücudunuz böyle işaret veriyor - 5

KOYU RENKLİ İDRAR

Karaciğer hasarının kolayca fark edilebilen bir diğer işareti de koyu renkli idrar ve soluk dışkıdır. Karaciğerde bilirubin birikmesi nedeniyle idrar normalden daha koyu renklerde, örneğin kahverengi, turuncu veya kehribar renkte atılabilir. Ek olarak, karaciğer düzgün çalışmayı bıraktığında dışkıda yeterli safra tuzu üretmeyi bırakır ve bu da soluk veya kil rengine veya hatta bazen akışın bozulmasına neden olur.


Karaciğerinizin iyi çalışmadığını gösteren belirti: Vücudunuz böyle işaret veriyor - 6

YORGUNLUK VE HALSİZLİK

Sağlıksız bir karaciğer, kan dolaşımından toksinleri filtrelemede zayıftır ve bu da normalden daha fazla yorgunluk hissetmenize ve kendinizi iyi hissetmemenize neden olabilir. Ayrıca, kafanızın karıştığı veya yönünüzü kaybettiğiniz beyin sisi de oluşabilir. Ve sıvı tutulması nedeniyle vücudunuzda zayıflık hissedebilir ve ayaklarınızda ve ayak bileklerinizde şişlik yaşayabilirsiniz.

Karaciğerinizin iyi çalışmadığını gösteren belirti: Vücudunuz böyle işaret veriyor - 7

MORARMA VE KANAMA

Karaciğer hasarı meydana geldiğinde, organ kanı pıhtılaştırmak ve kanamayı durdurmak için gereken proteinler olan yeterli pıhtılaşma faktörü üretmez. Bu, vücudun daha hızlı morarmasına ve kanamasına neden olur. Daha sonraki aşamalarda, karaciğerin tıkanması nedeniyle kan kusabilirsiniz.

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