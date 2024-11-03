Karaciğerinizin kötü durumda olduğunu gösteren 5 işaret: ABD'li doktor açıkladı! Kimse farkında değil ama sessizce ölüme götürüyor
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yale Tıp Fakültesi'nde görev yapan Dr. Bubu Banin; sarılık, ödem ve uykusuzluk gibi belirtilerin karaciğer sağlığı hakkında olumsuz sinyaller verebildiğini söyleyerek uyardı.
Vücudun düzenli işleyişinde oldukça önemli bir organ olan karaciğer, pıhtılaşmayı önler ve toksinleri uzaklaştırır. Uzmanlar, birçok kişinin karaciğer fonksiyonlarında bozukluk yaşadığını fakat kimsenin durumun ciddiyetinin farkına varmadığını belirtiyor.