Karaciğerinizin kötü durumda olduğunu gösteren 5 işaret: ABD'li doktor açıkladı! Kimse farkında değil ama sessizce ölüme götürüyor

Siroz kaynaklı şişlik

Ayak bileklerinde, bacaklarda ve karında şişme, karaciğer hasarının diğer belirtileri arasındadır.

Siroz, kan akışını yavaşlatır ve karaciğer içindeki portal vendeki basıncı artırır. Bu basınç, bacaklarda sıvı olarak toplandığında buna ödem denir, karında ise asit olarak bilinir.

Şişlik, aynı zamanda karaciğerin yeterli kan proteini üretmediğinin göstergesi olabilir. Öümcül bir hastalık olan karaciğer sirozu, safra yollarının tıkanması ve iltihaplanması sonucu da ortaya çıkabilir.