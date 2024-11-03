Karaciğerinizin kötü durumda olduğunu gösteren 5 işaret: ABD'li doktor açıkladı! Kimse farkında değil ama sessizce ölüme götürüyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yale Tıp Fakültesi'nde görev yapan Dr. Bubu Banin; sarılık, ödem ve uykusuzluk gibi belirtilerin karaciğer sağlığı hakkında olumsuz sinyaller verebildiğini söyleyerek uyardı.

Karaciğerinizin kötü durumda olduğunu gösteren 5 işaret: ABD'li doktor açıkladı! Kimse farkında değil ama sessizce ölüme götürüyor - 1

Vücudun düzenli işleyişinde oldukça önemli bir organ olan karaciğer, pıhtılaşmayı önler ve toksinleri uzaklaştırır. Uzmanlar, birçok kişinin karaciğer fonksiyonlarında bozukluk yaşadığını fakat kimsenin durumun ciddiyetinin farkına varmadığını belirtiyor.

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Karaciğerinizin kötü durumda olduğunu gösteren 5 işaret: ABD'li doktor açıkladı! Kimse farkında değil ama sessizce ölüme götürüyor - 2

''Sessiz salgın" olarak adlandırılan karaciğer hastalıklarının başlıca nedenleri arasında kilo alımı, Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, yüksek trigliserit ve obstrüktif uyku apnesi gibi metabolik risk faktörleri yer alıyor.

Karaciğerinizin kötü durumda olduğunu gösteren 5 işaret: ABD'li doktor açıkladı! Kimse farkında değil ama sessizce ölüme götürüyor - 3

"Karaciğer hastalığının belirtileri, genellikle karaciğerde önemli bir hasar oluşana kadar ortaya çıkmaz" diyen Dr. Bubu Banini, karaciğer sağlığının kötü durumda olduğunu gösteren 5 belirtiyi paylaştı:

Karaciğerinizin kötü durumda olduğunu gösteren 5 işaret: ABD'li doktor açıkladı! Kimse farkında değil ama sessizce ölüme götürüyor - 4

Sık görülen morarma ve kanamalar

Karaciğer, vücudun kan pıhtısı oluşturmak için ihtiyaç duyduğu proteinleri üretir. Cleveland Clinic'e göre, karaciğer hasar gördüğünde veya başka bir şekilde işlevini yitirdiğinde, bu durum vücutta sık görülen morarma ve kanamalara yol açabilir.

Karaciğerinizin kötü durumda olduğunu gösteren 5 işaret: ABD'li doktor açıkladı! Kimse farkında değil ama sessizce ölüme götürüyor - 5

Beyin fonksiyonlarında bozulma

Uzman isim, karaciğer yetmezliğinin, beyin sisi ve bilişsel bozukluğa neden olabileceğinin altını çizdi.

Karaciğer sağlığının kötü olması; kişide kafa karışıklığı, uyku hali veya kişilik değişikliklerine yol açabilir.

Karaciğer sorunlarından kaynaklanan beyin disfonksiyonu, ''hepatik ensefalopati'' adıyla da bilinir.

Karaciğerinizin kötü durumda olduğunu gösteren 5 işaret: ABD'li doktor açıkladı! Kimse farkında değil ama sessizce ölüme götürüyor - 6

Sarılık

Uzman isim, karaciğer hastalığının, kendisini ciltte veya gözlerde sararma olarak da ele verebileceğini belirtti. Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre, vücut kırmızı kan hücrelerini parçaladığında, bilirubin pigmentini oluşturur. Karaciğer, normalde bilirubini işleyip vücuttan atar ancak bilirubin fazlalığı, sarılığa neden olabilir.

Karaciğerinizin kötü durumda olduğunu gösteren 5 işaret: ABD'li doktor açıkladı! Kimse farkında değil ama sessizce ölüme götürüyor - 7

Koyu renkli idrar

İdrarınız yeterince sıvı tükettiğiniz halde koyu geliyorsa, bu karaciğer sağlığınızın kötü durumda olduğuna işaret edebilir.

Bilirubin pigmentinin fazlalığı, ciltte ve gözlerde sararmaya yol açabildiği gibi, idrarın renginin de koyu turuncu veya kehribar rengine dönmesine neden olabilir.

Karaciğerinizin kötü durumda olduğunu gösteren 5 işaret: ABD'li doktor açıkladı! Kimse farkında değil ama sessizce ölüme götürüyor - 8

Siroz kaynaklı şişlik

Ayak bileklerinde, bacaklarda ve karında şişme, karaciğer hasarının diğer belirtileri arasındadır.

Siroz, kan akışını yavaşlatır ve karaciğer içindeki portal vendeki basıncı artırır. Bu basınç, bacaklarda sıvı olarak toplandığında buna ödem denir, karında ise asit olarak bilinir.

Şişlik, aynı zamanda karaciğerin yeterli kan proteini üretmediğinin göstergesi olabilir. Öümcül bir hastalık olan karaciğer sirozu, safra yollarının tıkanması ve iltihaplanması sonucu da ortaya çıkabilir.

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