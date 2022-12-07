Karadul örümceği nerelerde görülüyor, Türkiye'de var mı? Karadul örümceği ısırığının vücuda etkileri

Karadul (Latrodectus mactans), Theridiidae familyasından zeytin tanesi gibi siyah ve parlak örümcek.



Genellikle karanlık yerlerde, tavan aralarında yaşar. Sekiz gözü vardır. Karın bölgesinde tepeleri birleşik iki üçgene benzeyen kum saati gibi bir işaret bulunur.



Siyah renklidir ve üzerinde 13 benek bulunur. Benekler genelde dişilerde kırmızı, erkeklerde beyaz renktedir. Fakat bazen sarı veya turuncu da olabilir. Steplerde, çayırlarda, kümeslerde, taş ve odun yığınlarının arasında yaşarlar. Isırıkları nefes darlığına, kas ağrılarına, kramplara ve kas spazmlarına sebep olur. Zehirleri çocuklar ve yaşlılar için ölümcül olabilir.