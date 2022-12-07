Karadul örümceği nerelerde görülüyor, Türkiye'de var mı? Karadul örümceği ısırığının vücuda etkileri

Karadul (Latrodectus mactans), Theridiidae familyasından zeytin tanesi gibi siyah ve parlak örümcek.
Genellikle karanlık yerlerde, tavan aralarında yaşar. Sekiz gözü vardır. Karın bölgesinde tepeleri birleşik iki üçgene benzeyen kum saati gibi bir işaret bulunur.
Siyah renklidir ve üzerinde 13 benek bulunur. Benekler genelde dişilerde kırmızı, erkeklerde beyaz renktedir. Fakat bazen sarı veya turuncu da olabilir. Steplerde, çayırlarda, kümeslerde, taş ve odun yığınlarının arasında yaşarlar. Isırıkları nefes darlığına, kas ağrılarına, kramplara ve kas spazmlarına sebep olur. Zehirleri çocuklar ve yaşlılar için ölümcül olabilir.
Hastada aşırı tansiyon yüksekliği, terleme, titreme ve sokulan bölgede çok ciddi ağrı yapıyor. Hatta bu ağrı sadece sokulan bölge ile kalmıyor, tüm vücuda yayılan kramplarla, sırt ağrılarıyla, kol ağrılarıyla ortaya çıkan ciddi bir zehirlenme tablosuna yol açıyor.
Akdeniz ülkelerinin birçoğunda yaşarlar. Türkiye’de yaşayan türünün adıysa Akdeniz karadul örümceğidir. İstanbul, Ankara, Adana, Mardin, Van ve Kars’ta kayıtlara geçmiş bir türdür.
Akdeniz münzevi örümceği Türkiye’de Muğla, Hatay, Kahramanmaraş ve Mardin’de kaydedilmiştir. Vücut renkleri genelde soluk veya parlak turuncu kahverengi tonlarında olur. Kulübelerde, mahzenlerde ve atölyelerde yaşarlar. Isırıkları sonucu ciltte açık yaralar meydana gelir.