Kardiyoloji doktoru açıkladı: Kalbi kuvvetlendiren 13 etkili yöntem
Kardiyologlar, kalp sağlığını korumanın karmaşık rutinler ya da katı diyetlerden çok, tutarlı ve bilinçli yaşam tarzı seçimleriyle mümkün olduğunu vurguluyor.
Kardiyolog Dr. Bimal Chhajer, küçük günlük alışkanlıkların bile kalp hastalığı riskini önemli ölçüde azaltabileceğini belirtiyor.
Kalbi Korumak İçin Basit Alışkanlıklar
Uzmanlara göre dengeli beslenme, düzenli egzersiz, stres yönetimi ve kaliteli uyku gibi temel yaşam alışkanlıkları, kalp sağlığı üzerinde doğrudan etkiye sahip.