Kardiyoloji doktoru açıkladı: Kalbi kuvvetlendiren 13 etkili yöntem

Bunun yanında kan basıncı ve kolesterol takibi gibi proaktif adımlar da uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarı.



13 Adımda Kalp Sağlığını Güçlendirin



Dr. Chhajer’in önerdiği basit ama etkili yöntemler şöyle:



Bilinçli beslenin: Yiyecek seçimlerinize odaklanın, işlenmiş gıdalardan uzak durun.



Dengeli beslenin: Meyve, sebze, tam tahıl ve yağsız proteinlere ağırlık verin.



Sağlıklı yağları tercih edin: Zeytinyağı, avokado ve kuruyemiş tüketin.





