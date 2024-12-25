Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden kadının karnından çıktı: 6 kilogram ağırlığında

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Aşağı Kızılözü köyünde yaşayan 53 yaşındaki yabancı uyruklu Hicran Işık, karın ağrısı şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan ilk muayene ve tetkiklerde, Hicran Işık'ın yumurtalıklarında büyük bir kitle olduğu tespit edildi.



