Karpuz tüketirken 6 kurala dikkat

Lezzeti ve bol su içeriğiyle yaz aylarının en favori meyvelerinden olan karpuz, A ile C vitaminleri, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi minerallerin yanı sıra likopenden de zengin olması sayesinde sofralarımıza adeta sağlık taşıyor.

Ancak karpuz tüketirken bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, karpuz tüketirken sağlığımızı riske atmamak için dikkat etmemiz gereken altı kuralı anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

İşte bunlardan bazıları...