Karpuz yemenin etkisi: Meğer bu saatte tüketmek gerekiyormuş

Çoğumuz karpuzu yazın tatlı ödülü, mangaldan sonra atıştırılacak veya plaj gezileri için paketlenecek bir şey gibi görüyoruz. Peki ya zamanlama yanlışsa? Ya bu mütevazı meyvenin gününüzün açılış eylemi olması gerekiyorsa, kapanış tatlısı değil?



1. VÜCUDU TEMİZLER



Bazı sabahlar başka bir insanla konuşmadan önce bile neden asidik ve sinirli hissettiğinizi hiç merak ettiniz mi? Vücudunuz gece boyunca siz uyurken onarım çalışmalarından dolayı asit biriktirir. Karpuz inanılmaz derecede alkalidir.

Sabahın ilk saatlerinde yediğinizde, gece boyunca oluşan asit birikimini nötralize eden nazik bir tampon görevi görür. Bu sihir değil, ancak midenizin ne kadar sakinleştiğini ve ruh halinizin gün boyunca ne kadar istikrarlı göründüğünü fark ettiğinizde oldukça yakın hissettirir.