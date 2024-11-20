Kas gelişimini artırıp bağışıklığı güçlendiriyor! Sıvı altına olan ilgi arttı: Ünlüler satın almak için sıraya giriyor

Son dönemlerde yulaf ve badem sütü gibi bitki bazlı alternatiflerin satışlarında dünya çapında bir düşüş yaşanırken, ''sıvı altın'' olarak da bilinen sığır kolostrumuna olan ilgi arttı. İneğin doğumu sonrası meme bezlerinde üretilen sarımsı renkteki süt olan sığır kolostrumu, kas gelişimine sağladığı katkılarla ünlüler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.

Kas gelişimini artırıp bağışıklığı güçlendiriyor! Sıvı altına olan ilgi arttı: Ünlüler satın almak için sıraya giriyor - 1

Çiftçilerin ''ön süt'' de dediği sığır kolostrumu, yapışkan bir sıvıdır ve yenidoğan buzağının hayatının kritik ilk üç gününü atlatmasına yardımcı olur. Kolostrum, insanlar da dahil olmak üzere tüm memeli dişi hayvanlar tarafından doğumdan sonra üretilir ve yenidoğanın bağışıklık sistemini oluşturmak için gerekli besin maddeleri ve antikorlar yönünden epey zengindir.

N-LIFE HABERLERİ

Kas gelişimini artırıp bağışıklığı güçlendiriyor! Sıvı altına olan ilgi arttı: Ünlüler satın almak için sıraya giriyor - 2

Yapılan araştırmalar, sığır kolostrumunun yoğun fiziksel antrenmanlar yapan sporcuların bağışıklık sistemlerini güçlendirebileceğini ortaya koymuştur. Beslenme uzmanı Carolyn Williams, toz halinde satılan bu sütün günlük olarak tüketilmesinde herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

Kas gelişimini artırıp bağışıklığı güçlendiriyor! Sıvı altına olan ilgi arttı: Ünlüler satın almak için sıraya giriyor - 3

Ancak ''sıvı altın'' olarak da adlandırılan sığır kolostrumunun kavanoz başı fiyatları cep yakıyor. Bu mucize ürünü, Kourtney Kardashian ve Gwyneth Paltrow gibi ünlü isimler de kullanıyor.

Kas gelişimini artırıp bağışıklığı güçlendiriyor! Sıvı altına olan ilgi arttı: Ünlüler satın almak için sıraya giriyor - 4

Uzmanlar, kolostrum takviyesi almanın bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra bağırsak sağlığını da iyileştirebileceğini belirtiyor. Ayrıca iltihabı yok ederek, grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini de azaltıyor. Kolostrumun düzenli tüketiminde, mide ve sindirim sorunlarının da ortadan kalktığı biliniyor.

Kas gelişimini artırıp bağışıklığı güçlendiriyor! Sıvı altına olan ilgi arttı: Ünlüler satın almak için sıraya giriyor - 5

Paketlenmiş sığır kolostrumu, içeceklere karıştırılmak üzere toz formunda piyasaya sürülüyor ve günde dört adet, 1 gramlık porsiyonunun tüketilmesi öneriliyor. Çalışmalarda, sığır kolostrumu tüketen bireylerin yaklaşık yüzde doksanında kas gelişiminin arttığı gözlemlendi.

Kas gelişimini artırıp bağışıklığı güçlendiriyor! Sıvı altına olan ilgi arttı: Ünlüler satın almak için sıraya giriyor - 6

Bilim insanları, kolostrumun doku onarımını hızlandırdığını belirtirken, bazı kaynaklarda çocukların da tüketebileceğine dair ifadeler yer alıyor. Ancak bu konuda net bir çalışma bulunmuyor.

Kas gelişimini artırıp bağışıklığı güçlendiriyor! Sıvı altına olan ilgi arttı: Ünlüler satın almak için sıraya giriyor - 7

Anne inekler, genellikle yaklaşık 72 saat boyunca kolostrum üretir. Yavru buzağılar, üretilen kolostrumun yalnızca yüzde 50'sini tüketebilir. Geri kalanı ise süt endüstrisinde kullanılmak üzere tesislere gönderilir.

Kas gelişimini artırıp bağışıklığı güçlendiriyor! Sıvı altına olan ilgi arttı: Ünlüler satın almak için sıraya giriyor - 8

Özellikle ABD'de kullanımı oldukça yaygın olan sığır kolostrumu, daha çok meyve sularına veya herhangi bir soğuk içeceğe karıştırılarak tüketiliyor.

Kas gelişimini artırıp bağışıklığı güçlendiriyor! Sıvı altına olan ilgi arttı: Ünlüler satın almak için sıraya giriyor - 9

Diyetisyen Beth Czerwony, sığır kolostrumunun olası yan etkileri arasında mide bulantısı ve bağırsak sorunları olabileceğini belirtti. Baylor Scott & White Health uzmanları ise sığır kolostrumunun doymuş yağlar açısından zengin olduğunu ve aşırı tüketim halinde kolesterolü ve kalp hastalığı riskini artırabileceğini söyledi.

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