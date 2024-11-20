Kas gelişimini artırıp bağışıklığı güçlendiriyor! Sıvı altına olan ilgi arttı: Ünlüler satın almak için sıraya giriyor
Son dönemlerde yulaf ve badem sütü gibi bitki bazlı alternatiflerin satışlarında dünya çapında bir düşüş yaşanırken, ''sıvı altın'' olarak da bilinen sığır kolostrumuna olan ilgi arttı. İneğin doğumu sonrası meme bezlerinde üretilen sarımsı renkteki süt olan sığır kolostrumu, kas gelişimine sağladığı katkılarla ünlüler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.
Çiftçilerin ''ön süt'' de dediği sığır kolostrumu, yapışkan bir sıvıdır ve yenidoğan buzağının hayatının kritik ilk üç gününü atlatmasına yardımcı olur. Kolostrum, insanlar da dahil olmak üzere tüm memeli dişi hayvanlar tarafından doğumdan sonra üretilir ve yenidoğanın bağışıklık sistemini oluşturmak için gerekli besin maddeleri ve antikorlar yönünden epey zengindir.