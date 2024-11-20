Kas gelişimini artırıp bağışıklığı güçlendiriyor! Sıvı altına olan ilgi arttı: Ünlüler satın almak için sıraya giriyor

Çiftçilerin ''ön süt'' de dediği sığır kolostrumu, yapışkan bir sıvıdır ve yenidoğan buzağının hayatının kritik ilk üç gününü atlatmasına yardımcı olur. Kolostrum, insanlar da dahil olmak üzere tüm memeli dişi hayvanlar tarafından doğumdan sonra üretilir ve yenidoğanın bağışıklık sistemini oluşturmak için gerekli besin maddeleri ve antikorlar yönünden epey zengindir.