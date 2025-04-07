Kas gücünü artıran 10 güçlü meyve: Enerjiyi artırıp vücuttaki iltihabı azaltıyor
Meyveler, temel vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve doğal şekerler sağlayarak kas sağlığında hayati bir rol oynar. Enerjiyi artırmaya, iltihabı azaltmaya, iyileşmeyi desteklemeye ve genel performansı geliştirmeye yardımcı olurlar, bu da onları mükemmel egzersiz partnerleri yapar. Peki, hangi meyveler kaslara iyi geliyor?
MUZ
Muzlar, kas kramplarını uzak tutan ve sağlıklı kas kasılmasını destekleyen potasyumla doludur.