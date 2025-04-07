Kas gücünü artıran 10 güçlü meyve: Enerjiyi artırıp vücuttaki iltihabı azaltıyor

KIRMIZI MEYVE

Yaban mersini ve çilek gibi meyveler, yoğun egzersiz sırasında oluşan serbest radikallerle savaşan antioksidanlar içerir. Kas ağrısını en aza indirir, iyileşmeyi hızlandırır ve kan akışını iyileştirerek optimum kas fonksiyonu ve onarımına yardımcı olur.



AVOKADO



Avokado aslında bir meyvedir ve sağlıklı yağlar, potasyum ve magnezyum sağlar. Bu besinler kas kasılmasına yardımcı olur, krampları azaltır ve kas dokularının onarılmasına yardımcı olur, bu da avokadoları herhangi bir kas geliştirme diyet rejimine ideal bir ek yapar.