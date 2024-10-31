Kaşık kaşık zehir yemişiz! Uzmanlar uyardı: Akciğerde geri döndürülemez hasara yol açıyor

Çalışmayı yürüten uzmanlar, metale maruz kalmanın beyin gelişimini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Cıva, ayrıca hayatı tehdit edecek düzeyde akciğer hasarına da yol açabilir. Araştırmacılar, bazı kanser türleriyle de ilişkilendirilen bu maddenin insan sağlığı üzerinde sanılandan çok daha korkunç etkilere sahip olduğunun altını çizdi.