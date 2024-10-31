Kaşık kaşık zehir yemişiz! Uzmanlar uyardı: Yemeklerimize ekliyoruz ama akciğerde geri döndürülemez hasara yol açıyor
İngiliz bilim insanları, özellikle Avrupa ülkelerinde oldukça talep gören konserve gıdaların saçtığı tehlikelere karşı uyarıda bulundu. Son yapılan testlerde, konserve gıdaların hepsinde, insan sağlığını tehdit edecek oranda cıva olduğu belirlendi.
Ses getiren araştırmada, 150 adet konserve kutusu incelendi. Çalışmanın sonucunda konserve kutuların içerisinde bulunan gıdaların hepsinde yüksek oranda cıvaya rastlandı.