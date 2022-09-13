Kasları güçlendiren gen bulundu

Bilim insanları, bu genin yokluğunda, aynı miktarda egzersiz yapılmasına karşın, kas gücünün daha kısıtlı olduğuna vurgu yapıyor.



"Hücresel Metabolizma" adlı hakemli bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya imza atan uzmanlar, "bazı kişilerin kaslarının neden normalden daha güçlü olduğunu" anladıklarını söylüyor.