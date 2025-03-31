Kavrulmuş ve ıslatılmış nohut: Hangisi daha sağlıklıdır?
Nohut, çeşitli yemeklerde sıklıkla tüketilen besleyici bir besindir. Çıtır bir atıştırmalık için bazı insanlar kavrulmuş olarak severken, diğerleri sindirimi kolaylaştırmak için bir gece suda bekletir. Peki hangisi daha sağlıklıdır? Her nohut türü kavrulmuş veya ıslatılmış kendi avantajlarına sahip olsa da, besinsel olarak nasıl farklılık gösterdiklerini bilmek, günlük kullanım için hangisinin daha iyi olduğuna karar vermemize yardımcı olabilir.
Kavrulmuş nohut, protein, lif ve demir ve magnezyum gibi temel minerallerle doludur. Daha düşük nem içeriğine sahiptir, bu da onu daha kalorili hale getirir. Kavurma işlemi vitamin içeriğini biraz azaltır ancak çıtırlığını ve raf ömrünü artırır.