Kavrulmuş ve ıslatılmış nohut: Hangisi daha sağlıklıdır?

Nohut, çeşitli yemeklerde sıklıkla tüketilen besleyici bir besindir. Çıtır bir atıştırmalık için bazı insanlar kavrulmuş olarak severken, diğerleri sindirimi kolaylaştırmak için bir gece suda bekletir. Peki hangisi daha sağlıklıdır? Her nohut türü kavrulmuş veya ıslatılmış kendi avantajlarına sahip olsa da, besinsel olarak nasıl farklılık gösterdiklerini bilmek, günlük kullanım için hangisinin daha iyi olduğuna karar vermemize yardımcı olabilir.

Kavrulmuş ve ıslatılmış nohut: Hangisi daha sağlıklıdır? - 1

Kavrulmuş nohut, protein, lif ve demir ve magnezyum gibi temel minerallerle doludur. Daha düşük nem içeriğine sahiptir, bu da onu daha kalorili hale getirir. Kavurma işlemi vitamin içeriğini biraz azaltır ancak çıtırlığını ve raf ömrünü artırır.


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Kavrulmuş ve ıslatılmış nohut: Hangisi daha sağlıklıdır? - 2

Öte yandan ıslatılmış nohut daha fazla vitamin tutar ve sindirimi daha kolaydır. Islatma işlemi, besin emilimini iyileştiren enzimleri harekete geçirerek bağırsaklar için mükemmel bir seçim haline getirir


Kavrulmuş ve ıslatılmış nohut: Hangisi daha sağlıklıdır? - 3

KAVRULMUŞ NOHUTUN FAYDALARI

Yüksek protein: Kas gelişimini destekleyen harika bir antrenman sonrası veya öğle yemeği atıştırmalığı.

Daha uzun raf ömrü: Buzdolabında saklanmadan haftalarca saklanabilir.

Kilo kaybı için iyi: Yüksek lif açlığı bastırır ve aşırı yemeyi önler.

Harika enerji artırıcı: Hızlı enerji için mükemmeldir ve onu fitness tutkunları arasında favori yapar.

Kan şekeri seviyelerini korumaya yardımcı olur: Kavrulmuş nohuttaki kompleks karbonhidratlar enerji açığa çıkarır



Kavrulmuş ve ıslatılmış nohut: Hangisi daha sağlıklıdır? - 4

ISLATILMIŞ NOHUTUN FAYDALARI

Daha iyi sindirim: Islatma, kompleks şekerleri parçalayarak şişkinliği ve gazı azaltır.

Temel besinler açısından zengindir: Daha fazla vitamin ve mineral tutar ve genel sağlığı iyileştirir.

Kan şekerini düzenler: Düşük glisemik indeksi onu diyabet hastaları için uygun hale getirir.

Bağırsak sağlığını iyileştirir: Besinlerin daha iyi emilmesine yardımcı olur ve midede iyi bakterileri destekler. Bağışıklığı artırır: Yüksek düzeyde C vitamini içerir ve


Kavrulmuş ve ıslatılmış nohut: Hangisi daha sağlıklıdır? - 5

HANGİSİ DAHA SAĞLIKLIDIR?

Hem kavrulmuş hem de ıslatılmış nohutun avantajları vardır, ancak ıslatılmış nohut genel sağlık yararları açısından biraz daha öndedir. Sindirimi daha kolaydır, daha fazla vitamin tutar ve daha iyi besin emilimine yardımcı olur. Ancak, uygun, protein açısından zengin bir atıştırmalık arayanlar için kavrulmuş nohut harika bir seçenek olmaya devam ediyor. İkisi arasında seçim yapmak bireysel sağlık hedeflerine ve yaşam tarzına bağlıdır.


Kavrulmuş ve ıslatılmış nohut: Hangisi daha sağlıklıdır? - 6

Islatılmış nohut sindirim ve besin tutma açısından daha iyidir, kavrulmuş nohut ise protein dolu, enerji artırıcı bir atıştırmalık için idealdir. Her ikisini de dengeli bir diyete dahil etmek maksimum sağlık yararları sağlar. Her iki formu farklı öğünlerde birleştirmek her iki dünyanın da en iyisini sağlayabilir: ıslatılmış nohut besinlerin daha iyi emilimi için ve kavrulmuş nohut ise sürekli enerji salınımı için.​

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