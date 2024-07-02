Kazanlar kaynamaya başladı! 1 kaşık yiyen doktor yüzü görmüyor, vücuda girdiği an kana karışıyor
Türkiye'de dut üretiminin en yoğun yapıldığı yerlerden Çemişgezek ilçesinde, pekmez kazanları kaynamaya başladı. Organik dutlardan yapılan bu pekmez adeta her derde deva. Vücuda girdiği anda kana karışan ve hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendiren dut pekmezi, odun ateşinde saatlerce kaynatılarak hazırlanıyor.
Çemişgezek ilçe merkezi ve köylerinde, dut ağaçlarından elde edilen dutlar pekmeze dönüşüyor. Uzun uğraş gerektiren pekmez üretimi, üreticilerin aile ekonomisine de önemli ölçüde katkı sunuyor.