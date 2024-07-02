Kazanlar kaynamaya başladı! 1 kaşık yiyen doktor yüzü görmüyor, vücuda girdiği an kana karışıyor

Pekmez yapımı çok zor ve çok meşakkatli bir süreçten geçiyor. Yaptığımız pekmezlerin bir kısmını evimize ayırıyoruz, bir kısmını ise satıyoruz. Çemişgezek ilçemizde tahmini olarak 100 ton pekmez üretildiğini biliyoruz. Pekmezimiz her derde deva’’ dedi.