Kelebek hastalığı (Lupus) nedir, neden olur? Kelebek hastalığı belirtileri

Ağır seyredebilen ve tedavi edilmezse hayati tehdit yaratabilen kelebek hastalığı, en çok 15-45 yaş arasındaki, yani doğurganlık çağındaki genç kadınlarda görülüyor. Nadiren çocuklarda, yaşlılarda ve erkeklerde de SLE ortaya çıkabiliyor. Peki, Kelebek hastalığı (Lupus) nedir, neden olur? Kelebek hastalığı belirtileri neler?

Kelebek hastalığı (Lupus) nedir, neden olur? Kelebek hastalığı belirtileri - 1

Kelebek hastalığı, otoimmün hastalıkların en tipik örneklerinden biri. Sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalığına yakalanan kişinin bağışıklık sistemi, kendi vücuduna ait dokuları tanımada sorun yaşıyor, onları “yabancı” olarak görüyor ve kendi dokularına savaş açıyor.

Lupus, burun sırtından yanaklara doğru uzayan, güneşe maruz kalmakla artan kızarıklık, eklemlerde ağrı ve şişme, ateş, kilo kaybı gibi belirtiler gösteren, böbrek, akciğer, beyin, kalp, kemik iliği gibi birçok organı etkileyebilen önemli bir hastalıktır. Oluşum mekanizması; bağışıklık sisteminin kendi vücudumuza ait dokuları tanımada sorunlar yaşaması ve kendi dokularımıza karşı savaş vermesidir. Yani SLE bir otoimmün hastalıktır.

N-LIFE HABERLERİ

Kelebek hastalığı (Lupus) nedir, neden olur? Kelebek hastalığı belirtileri - 2

KELEBEK HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Lupus hastalığının gerçek sebebi bilinmemektedir. Ancak, eldeki veriler değerlendirildiğinde genetik, enfeksiyonlar, hormonlar, ultraviyole ışınları ve bazı kimyasal maddeler ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu faktörlerin etkisiyle, bağışıklık sistemi normal dışı işlevlerde bulunarak kendi dokularına karşı savaş vermeye başlamaktadır. Sonuç olarak SLE genetik olarak yatkın bireylerde, bazı çevresel faktörlerin tetiklemesi ile oluşan bir hastalıktır.

Kelebek hastalığı (Lupus) nedir, neden olur? Kelebek hastalığı belirtileri - 3

KELEBEK HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Lupus hastalığında en sık görülen belirtillerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

- Yorgunluk.

- Halsizlik.

- Burun ve yanaklarda kelebek şeklinde döküntü. Cildin, güneşe maruz kaldığı her yerinde bu döküntü ve kızarıklıklar oluşabilir.

- Damar iltihabı. Tırnakların etrafında leke şeklinde cilt altı kanama, ağız mukozasında iltihaplanma yapabilir.

- Saç dökülmesi olabilir.

- Parmak uçlarında soğukta ortaya çıkan beyaz ve mor renk değişiminin olduğu raynaud sendromu gelişebilir.

- Eklem ağrısı, eklem iltihabına bağlı şişme, kızarma ve ısı artışı olabilir.
- Kaslarda ağrı ve iltihap gelişebilir.

- Böbrek tutulumu hastaların yüzde 70’inde görülür. Ağır vakalarda böbrek yetmezliğine kadar gidebilen böbrek iltihabı görülebilir.


Kelebek hastalığı (Lupus) nedir, neden olur? Kelebek hastalığı belirtileri - 4

- Migren, epilepsi, inme, denge problemleri gibi belirtiler ve psikolojik problemler olabilir, inme gelişebilir.

- Sindirim problemleri yaşanır.

- Göğüs ağrısı gibi akciğer ya da kalp zarında iltihaplanma bulguları vardır. Kalp zarı iltihaplanması, yani perikardit lupusta sıktır.

- Zatürre (pnömoni) gelişebilir.

- Lenf nodları, dalak ve karaciğerde büyüme olabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER