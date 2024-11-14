Kemikleri güçlendirip sindirimi düzenliyor! Bafra Ovası'nda hasadı başladı: Kilosu 100 liradan satılıyor

Samsun'un Bafra Ovası'nda hasadına başlanan karnabaharın kilosu 50, brokolinin ise 100 liradan alıcı buluyor. Genel sağlık üzerinde çeşitli faydalarıyla dikkat çeken karnabahar ve brokolide bu yıl talep çok, ürün yok.

Kemikleri güçlendirip sindirimi düzenliyor! Bafra Ovası'nda hasadı başladı: Kilosu 100 liradan satılıyor - 1

Bafra Ovası'nda 17 bin dönüm arazide karnabahar ve 6 bin dönüm arazide brokoli ekimi yapıldı. Aşırı yağışlar nedeniyle su altında kalan kışlık sebze alanlarında rekolte düştü, fiyatlar yükseldi. Üründen memnun olmayan üreticinin yüzünü yüksek fiyatlar güldürdü.

N-LIFE HABERLERİ

Kemikleri güçlendirip sindirimi düzenliyor! Bafra Ovası'nda hasadı başladı: Kilosu 100 liradan satılıyor - 2

''REKOLTE DÜŞMESİNDEN DOLAYI ÜRÜNLER KARABORSA''

Karnabahar ve brokolinin bu sezon altın gibi olduğunu belirten üretici Mehmet Bilgiç, şunları söyledi:

“Bu sene karnabahar ve brokoli fiyatları çok güzel. Ama ovayı su bastığı için rekolte düşük. Ürün az olduğundan biraz pahalı. İleride daha da pahalanacağını düşünüyorum. Şu anda karnabaharın kilosu 40 lira ile 50 lira arasında, brokolinin kilosu ise 100 lira. Rekolte düşmesinden dolayı ürün karaborsa.''

Kemikleri güçlendirip sindirimi düzenliyor! Bafra Ovası'nda hasadı başladı: Kilosu 100 liradan satılıyor - 3

''ÜRÜNLERDE KALİTE YOK''

''Şu anda talep zamanı ama ürün yok. Aşırı yağışlar ovayı vurdu. Su vurmayan yerlerde de rekolte eskisi gibi değil. Şu karnabahar 3-4 kilo olması lazım, 1 kilo, 500 gram geliyor. Bunları geçen yıllarda tarladan hiç almıyorduk. Şu anda bunlar altın gibi. Aşırı yağışlardan dolayı ürünlerde kalite yok. Yağış olduğu zaman buralar deniz gibi oldu. O yüzden ürünler ve verim iyi olmadı ama fiyatlardan memnunuz.''

Kemikleri güçlendirip sindirimi düzenliyor! Bafra Ovası'nda hasadı başladı: Kilosu 100 liradan satılıyor - 4

Brokoli, sindirim sırasında sülforan adı verilen güçlü bir antioksidana dönüşen bir bileşik olan glukoraphanin içerir. Bu antioksidanlar, hücre hasarını önlemeye ve iltihabı azaltmaya katkı sağlar.

K vitamini, kalsiyum, magnezyum ve fosfor bakımından zengin bir sebze olan brokoli, kemik sağlığının korunmasında da etkili bir besindir.

Kemikleri güçlendirip sindirimi düzenliyor! Bafra Ovası'nda hasadı başladı: Kilosu 100 liradan satılıyor - 5

Yüzde doksanı su olan karnabahar, sıvı alımının arttırılmasına ve zayıflamaya yardımcı olur. 

Aynı zamanda karaciğeri toksinlerden arındıran antioksidanlar ve kükürt yönünden zengindir. C vitamini kaynağı olan karnabahar, bağışıklığın güçlenmesine de katkı sağlar.

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