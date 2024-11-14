Kemikleri güçlendirip sindirimi düzenliyor! Bafra Ovası'nda hasadı başladı: Kilosu 100 liradan satılıyor
Samsun'un Bafra Ovası'nda hasadına başlanan karnabaharın kilosu 50, brokolinin ise 100 liradan alıcı buluyor. Genel sağlık üzerinde çeşitli faydalarıyla dikkat çeken karnabahar ve brokolide bu yıl talep çok, ürün yok.
Bafra Ovası'nda 17 bin dönüm arazide karnabahar ve 6 bin dönüm arazide brokoli ekimi yapıldı. Aşırı yağışlar nedeniyle su altında kalan kışlık sebze alanlarında rekolte düştü, fiyatlar yükseldi. Üründen memnun olmayan üreticinin yüzünü yüksek fiyatlar güldürdü.