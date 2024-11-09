Kendisini eklem ağrısı ve yorgunlukla ele veriyor! Erken fark edilmezse felç bile bırakabiliyor

''Borrelia burgdorferi'' bakterisi taşıyan bir kenenin ısırması sonucu ortaya çıkan Lyme hastalığına, dünyada en çok ABD'de rastlanıyor. Kendisini yüksek ateş ve halsizlik gibi belirtilerle ele veren hastalık, erken teşhis edilmezse vücutta kalıcı hasarlara neden olabiliyor.

Kendisini eklem ağrısı ve yorgunlukla ele veriyor! Erken fark edilmezse felç bile bırakabiliyor - 1

Lyme hastalığı, insanlar da dahil olmak üzere memeli hayvanların kanıyla beslenen keneler tarafından taşınan bir enfeksiyondur. Adını, ilk kez 1975 yılında tespit edildiği Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut bölgesinde bulunan Lyme kasabasından alır.

N-LIFE HABERLERİ

Kendisini eklem ağrısı ve yorgunlukla ele veriyor! Erken fark edilmezse felç bile bırakabiliyor - 2

Uzmanlar, kenelerin genellikle diz arkası, kasık, saç veya kulak çizgisi gibi bölgeleri ısırdığını belirtiyor.

Kenenin taşıdığı bakteriler, tek ısırıkta bile kan dolaşımınıza girebilir. Sonrasında eklemlerde, kalp ve sinir sisteminde iltihaplanmaya neden olabilir. Bu durum, yorgunluk ve ağrı gibi semptomlara yol açar.

Kendisini eklem ağrısı ve yorgunlukla ele veriyor! Erken fark edilmezse felç bile bırakabiliyor - 3

Profesör Sally Cutler, kenelerin genellikle ormanlık ve bataklık alanlarda bulunduklarını, bu nedenle mevsim ne olursa olsun, kamp gibi doğayla iç içe aktiveteler yaparken dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Kendisini eklem ağrısı ve yorgunlukla ele veriyor! Erken fark edilmezse felç bile bırakabiliyor - 4

Bella Hadid ve Justin Bieber gibi dünyaca ünlü isimleri de pençesine alan Lyme hastalığı, ölümcül değildir ancak erken fark edilmezse, vücutta kalıcı hasarlar bırakabilir.

Kendisini eklem ağrısı ve yorgunlukla ele veriyor! Erken fark edilmezse felç bile bırakabiliyor - 5

Lyme hastalığının kalıcı etkileri arasında yorgunluk ve unutkanlık yer alırken, ileri evrelerde felç gibi nörolojik rahatsızlıklara da yol açabilir.

Kendisini eklem ağrısı ve yorgunlukla ele veriyor! Erken fark edilmezse felç bile bırakabiliyor - 6

Bazı kişilerde görme bozukluklarına neden olan Lyme hastalığı, kalp krizi riskini de artırabilir.

Kendisini eklem ağrısı ve yorgunlukla ele veriyor! Erken fark edilmezse felç bile bırakabiliyor - 7

Kenenin vücutta kalma süresi, Lyme hastalığının etkilerinden kurtulma süresini etkileyebilir. Enfekte bir kene, ciltte ne kadar uzun süre gömülü kalırsa, kalıcı semptomlar yaşanma riski de o kadar artar.

Kendisini eklem ağrısı ve yorgunlukla ele veriyor! Erken fark edilmezse felç bile bırakabiliyor - 8

Profesör Sally Cutler, Lyme hastalığının başarılı bir tedavi sürecine rağmen bağışıklık sistemini yorabileceğini belirtiyor. Bakteriler, vücudu terk etmiş olsa bile bağışıklık sistemi, mücadele halinde olmayı bırakamıyor. Bu da  kişilerin bitkin olmasına zemin hazırlayabiliyor.

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