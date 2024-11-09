Kendisini eklem ağrısı ve yorgunlukla ele veriyor! Erken fark edilmezse felç bile bırakabiliyor
''Borrelia burgdorferi'' bakterisi taşıyan bir kenenin ısırması sonucu ortaya çıkan Lyme hastalığına, dünyada en çok ABD'de rastlanıyor. Kendisini yüksek ateş ve halsizlik gibi belirtilerle ele veren hastalık, erken teşhis edilmezse vücutta kalıcı hasarlara neden olabiliyor.
Lyme hastalığı, insanlar da dahil olmak üzere memeli hayvanların kanıyla beslenen keneler tarafından taşınan bir enfeksiyondur. Adını, ilk kez 1975 yılında tespit edildiği Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut bölgesinde bulunan Lyme kasabasından alır.