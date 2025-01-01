Keten tohumu yiyince ne olur? Vücuda 9 etkisi varmış
Keten tohumlarını günlük diyetinize dahil etmek, kalp sağlığını ve sindirimi artırmaktan cilt, saç ve hormon dengesini desteklemeye kadar bir dizi sağlık faydası sunar ve hepsi inanılmaz derecede çok yönlüdür. Her gün keten tohumu tüketince ne olur? mlarını günlük diyetinize dahil etmek, kalp sağlığını ve sindirimi artırmaktan cilt, saç ve hormon dengesini desteklemeye kadar bir dizi sağlık faydası sunar ve hepsi inanılmaz derecede çok yönlüdür. Her gün keten tohumu tüketince ne olur?
Keten tohumu, keten bitkisinin (Linum usitatissimum) tohumlarından elde edilen, besin değeri yüksek bir gıda maddesidir. Özellikle omega-3 yağ asitleri, lif, protein ve çeşitli vitamin-mineraller açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Sağlıklı yaşam ve beslenme trendlerinde sıkça yer alan keten tohumu, genellikle sağlık yararlarıyla bilinir.