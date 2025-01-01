Keten tohumu yiyince ne olur? Vücuda 9 etkisi varmış

LİF AÇISINDAN ZENGİN

Keten tohumları hem çözünür hem de çözünmez lif açısından zengindir, sindirime yardımcı olur, bağırsak sağlığını destekler ve genel refahı iyileştirmek için düzenli bağırsak hareketlerini destekler. Kalp sağlığını destekler

Keten tohumları LDL kolesterolü düşürmeye, kan basıncını düşürmeye ve kardiyovasküler sağlığı iyileştirmeye yardımcı olur ve bu da onları günlük diyetinize kalp dostu bir katkı haline getirir.