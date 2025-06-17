Kilo kontrolünün altın anahtarı: Tabağınızda bol bol bulunsun
Sağlıklı beslenmenin altın kurallarından biri bol sebze tüketmek. Uzmanlara göre, doğru sebzeleri yeterli miktarda tüketmek; kalp hastalıklarından kansere, obeziteden sindirim sorunlarına kadar pek çok sağlık problemini önlemeye yardımcı oluyor.
Sebzeler yalnızca vitamin ve mineral açısından zengin değil; aynı zamanda yüksek lif içerikleriyle uzun süre tok kalmayı sağlıyor, düşük kalorili yapılarıyla kilo yönetimine destek oluyor. Özellikle işlenmiş gıdaların ve fast food'un yaygınlaştığı günümüzde, beslenme uzmanları sebzelerin sofralardaki yerinin her zamankinden daha önemli olduğunun altını çiziyor.