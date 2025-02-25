Kilo vermek için 1 numaralı besin: Uzun süre tok tutuyor

CHİA TOHUMLARI VE YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, metabolizmayı hızlandırıcı özellikleriyle bilinir. Chia tohumlarıyla karıştırıldığında, açlığı azaltan kilo vermeye yardımcı bir içecek oluşturur.

Bir fincan yeşil çay demleyin ve soğumasını bekleyin. Bir çay kaşığı ıslatılmış chia tohumu ekleyin ve iyice karıştırın. Sabah veya öğlen serinletici olarak için.



CHİA TOHUMLARI VE KURUYEMİŞLER



Kuruyemişler, kilo yönetimine yardımcı olan sağlıklı yağlar ve protein sağlar. Bunları chia tohumlarıyla birleştirmek, doyurucu ve enerji artırıcı bir atıştırmalık oluşturur.

Badem sütüyle bir chia pudingi yapın ve üzerine kıyılmış kuruyemişler koyun. Chia tohumları, kavrulmuş kuruyemişler ve keten tohumlarıyla ev yapımı bir kuruyemiş karışımı hazırlayın. Yulaf lapası veya smoothielerin üzerine ezilmiş kuruyemiş ve chia tohumları serpin.



