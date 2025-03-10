Kilo vermek için 11 yüksek proteinli besin: İştah kontrolünü destekliyor

TAVUK

Kilo verme diyetlerinin gözdesi olan tavuk göğsü, protein açısından zengin ve yağ açısından düşüktür. 100 gramlık bir porsiyon yaklaşık 31 gram protein içerir ve bu da onu kas yapmak ve yağ yakmak için iyi bir seçenek haline getirir. Tavuk göğsünü ızgara yapmak, fırınlamak veya haşlamak, ek kaloriler olmadan lezzetini tüketmenizi sağlar.





