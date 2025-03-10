Kilo vermek için 11 yüksek proteinli besin: İştah kontrolünü destekliyor
Diyetinize proteini nasıl eklediğiniz, sağlığınızı etkilemeden ne kadar hızlı kilo vereceğinizi belirler. Protein, tokluk hissini teşvik ederek, kas kütlesini koruyarak ve metabolizmayı hızlandırarak kilo vermede önemli bir rol oynar. Diyetinize yüksek proteinli yiyecekler eklemek açlığı bastırmaya, istekleri azaltmaya ve yağ yakımını artırmaya yardımcı olur. İşte kilo kaybını hızlandırabilecek birkaç yiyecek.
YUMURTA
Yumurtalar muhtemelen en besin açısından zengin yiyeceklerdir, yüksek kaliteli protein ve vitaminlerle doludur. Bir yumurtada yaklaşık 6 gram protein vardır.