Kilo vermeye mi çalışıyorsunuz? Geceleri yiyebileceğiniz 5 sağlıklı atıştırmalık

5. FISTIK EZMELİ ELMA DİLİMLERİ

Klasik ama etkili bir seçenek olan fıstık ezmeli elma dilimleri, lifli elma ve protein bakımından zengin fıstık ezmesini bir araya getiriyor. Doyurucu olmasının yanı sıra, kan şekeri seviyelerini dengelemeye de yardımcı oluyor. Ancak fıstık ezmesinin şekersiz olması ve miktarın 1 yemek kaşığını geçmemesi öneriliyor.



Her ne kadar bu atıştırmalıklar sağlıklı olsa da, gece geç saatlerde yemek yemekten mümkün olduğunca kaçınmak, hem kilo kontrolü hem de uyku sağlığı açısından önem taşıyor.