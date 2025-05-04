Kilo vermeye mi çalışıyorsunuz? Geceleri yiyebileceğiniz 5 sağlıklı atıştırmalık
Diyet yapanlar ya da sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için gece saatlerinde gelen açlık hissi, çoğu zaman büyük bir sınav haline geliyor. Özellikle porsiyon kontrolü uygulayanlar ve her üç saatte bir acıkanlar için sağlıklı atıştırmalıklar bulmak zor olabiliyor. Ayrıca geç saatlere kadar uyanık kalmayı tercih edenler, akşam yemeğinden birkaç saat sonra yeniden acıkabiliyor. Uzmanlar, bu gibi durumlarda sağlıksız ve kalorili seçenekler yerine, daha hafif ve besleyici atıştırmalıklara yönelinmesi gerektiğini vurguluyor.
İşte gece saatlerinde açlığı bastırmak için hem lezzetli hem de sağlıklı beş alternatif:
1. PATLAMIŞ MISIR
Lif açısından zengin ve düşük kalorili bir atıştırmalık olan patlamış mısır, 3 fincanlık porsiyonda yaklaşık 93 kalori içeriyor.