Kilo vermeye mi çalışıyorsunuz? Geceleri yiyebileceğiniz 5 sağlıklı atıştırmalık

Diyet yapanlar ya da sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için gece saatlerinde gelen açlık hissi, çoğu zaman büyük bir sınav haline geliyor. Özellikle porsiyon kontrolü uygulayanlar ve her üç saatte bir acıkanlar için sağlıklı atıştırmalıklar bulmak zor olabiliyor. Ayrıca geç saatlere kadar uyanık kalmayı tercih edenler, akşam yemeğinden birkaç saat sonra yeniden acıkabiliyor. Uzmanlar, bu gibi durumlarda sağlıksız ve kalorili seçenekler yerine, daha hafif ve besleyici atıştırmalıklara yönelinmesi gerektiğini vurguluyor.

Kilo vermeye mi çalışıyorsunuz? Geceleri yiyebileceğiniz 5 sağlıklı atıştırmalık - 1

İşte gece saatlerinde açlığı bastırmak için hem lezzetli hem de sağlıklı beş alternatif:

1. PATLAMIŞ MISIR

Lif açısından zengin ve düşük kalorili bir atıştırmalık olan patlamış mısır, 3 fincanlık porsiyonda yaklaşık 93 kalori içeriyor.

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Kilo vermeye mi çalışıyorsunuz? Geceleri yiyebileceğiniz 5 sağlıklı atıştırmalık - 2

Yağ veya şeker eklenmeden hazırlanan bu çıtır lezzet, gece acıktığınızda tatmin edici ve tok tutucu bir seçenek sunuyor.


Kilo vermeye mi çalışıyorsunuz? Geceleri yiyebileceğiniz 5 sağlıklı atıştırmalık - 3

2. MEYVELİ YOĞURT

Protein bakımından zengin olan yoğurt, kas sağlığını desteklerken tokluk hissi de veriyor. Üzerine eklenen yaban mersini ya da çilek gibi meyveler ise hem lif hem de antioksidan içeriğiyle besin değerini artırıyor. Küçük bir kaseyle sınırlı tutulan bu atıştırmalık, gece için ideal.


Kilo vermeye mi çalışıyorsunuz? Geceleri yiyebileceğiniz 5 sağlıklı atıştırmalık - 4

3. KURUYEMİŞLER (Badem ve Ceviz)

Badem ve ceviz gibi kuruyemişler; sağlıklı yağlar, lif ve protein açısından oldukça zengin. Aynı zamanda magnezyum ve melatonin içerdikleri için uyku kalitesini de olumlu yönde etkileyebiliyorlar. Ancak yüksek kalori içerikleri nedeniyle porsiyon kontrolü önemli. Bir avuç (yaklaşık ¼ fincan) yeterli olacaktır.


Kilo vermeye mi çalışıyorsunuz? Geceleri yiyebileceğiniz 5 sağlıklı atıştırmalık - 5

4. ANANAS VE SÜZME PEYNİR

Protein deposu olan süzme peynir, ananas veya kirazla birlikte tüketildiğinde hem doğal tatlılık hem de ekstra lif sunar. Özellikle kirazlar, uykuya yardımcı bileşikler içerdiğinden, bu karışım gece atıştırmaları için ideal bir seçim haline geliyor.


Kilo vermeye mi çalışıyorsunuz? Geceleri yiyebileceğiniz 5 sağlıklı atıştırmalık - 6

5. FISTIK EZMELİ ELMA DİLİMLERİ

Klasik ama etkili bir seçenek olan fıstık ezmeli elma dilimleri, lifli elma ve protein bakımından zengin fıstık ezmesini bir araya getiriyor. Doyurucu olmasının yanı sıra, kan şekeri seviyelerini dengelemeye de yardımcı oluyor. Ancak fıstık ezmesinin şekersiz olması ve miktarın 1 yemek kaşığını geçmemesi öneriliyor.

Her ne kadar bu atıştırmalıklar sağlıklı olsa da, gece geç saatlerde yemek yemekten mümkün olduğunca kaçınmak, hem kilo kontrolü hem de uyku sağlığı açısından önem taşıyor.

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