Kış gelince kullanımı arttı ama akciğer kanseri riskini yüzde 68 oranında artırıyor! Bilim insanları uyardı
Bilim insanları, havaların soğumasıyla birlikte evlerde kurulan odun sobalarının akciğer kanseri riskini artırdığını belirterek uyardı. Çinli uzmanlar tarafından yapılan araştırma, odun sobalarının en büyük toksik PM2.5 partikül kaynağı olduğunu ortaya koydu.
Raporda, 2022 yılında tüm PM2.5 emisyonlarının yaklaşık üçte birinin, evlerde odun ve diğer yakıtların yakılmasından kaynaklandığı tespit edildi.