Kış gelince kullanımı arttı ama akciğer kanseri riskini yüzde 68 oranında artırıyor! Bilim insanları uyardı

Sigara içmek, akciğer kanserinin en yaygın ve en önemli nedenidir. Sigara dumanı, akciğer hücrelerine zarar verir ve genetik mutasyonlara yol açar. Sigara içenlerin akciğer kanserine yakalanma riski, içmeyenlere göre 20 kat daha yüksektir. Ayrıca pasif içicilik de riski artırır, yani sigara içmeyenler bile çevresel duman nedeniyle risk altındadır.

Asbest, özellikle inşaat sektöründe çalışanlar için bir risk faktörüdür. Asbest liflerine uzun süre maruz kalmak, akciğer kanseri riskini artırır. Radon, yer altındaki doğal bir radyoaktif gazdır ve yerleşim alanlarında bulunabilir. Uzun süre yüksek seviyelerde radon gazına maruz kalmak, akciğer kanserine yol açabilir. Çevresel hava kirliliği de akciğer kanseri riskini artıran bir diğer faktördür.





