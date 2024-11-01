Kivinin kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydalarını duyan evinden eksik etmiyor: Tek başına ecza deposuymuş

ABD'de yaşayan Dr. Kunal Sood, yüksek antioksidan içeriğiyle pek çok sağlık sorununa çare olan kivinin, kabuklarıyla birlikte tüketilmesini önerdi. Kivi kabuğu, mide ve sindirim sorunlarının yanı sıra kanser riskini de azaltıyor.

Kivinin kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydalarını duyan evinden eksik etmiyor: Tek başına ecza deposuymuş - 1

Dr. Kunal Sood, ''Kiviyi kabuğuyla birlikte tüketerek, lif içeriğini yüzde 50 oranında artırabilirsiniz'' dedi. Kivi kabuğu, şişkinliği azaltır ve sindirime yardımcı olur. Ayrıca yemek borusu, mide, kolon ve rektum kanseri de dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerine yakalanma riskini azaltabilir.

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Kivinin kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydalarını duyan evinden eksik etmiyor: Tek başına ecza deposuymuş - 2

Uzmanlar, lif içeriği yüksek gıdalar tüketmenin bağırsaklardaki sağlıklı bakterileri artırdığını söylüyor. Dr. Sood, kivi kabuğunda, kivinin kendisinde bulunandan 3 kat daha fazla antioksidan bulunduğunu belirtti.

Kivinin kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydalarını duyan evinden eksik etmiyor: Tek başına ecza deposuymuş - 3

Bu antioksidanlar, serbest radikallerle savaşmaya ve iltihabı önlemeye yardımcı olur. Uzmanlar, antioksidan ihtiyacının, takviyelerden ziyade gıdalardan karşılanması gerektiğini belirtiyor.

Kivinin kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydalarını duyan evinden eksik etmiyor: Tek başına ecza deposuymuş - 4

Kivi kabuğu, hem C hem de E vitamini açısından zengindir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Cilt bariyerini onaran kivi kabuğunun, ruh sağlığı için de faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Yeni Zelandalı bilim insanları, C vitamini açısından zengin bir besin olan kivinin, depresyon etkilerini 4 gün gibi kısa bir süre içerisinde azaltabileceğini buldu.

Kivinin kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydalarını duyan evinden eksik etmiyor: Tek başına ecza deposuymuş - 5

Ancak uzmanlar, böbrek taşı öyküsü olanların, nispeten yüksek oksalat içeriği nedeniyle kivi kabuğunu yemekten kaçınmaları gerektiğini belirtiyor.

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