Kivinin kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydalarını duyan evinden eksik etmiyor: Tek başına ecza deposuymuş
ABD'de yaşayan Dr. Kunal Sood, yüksek antioksidan içeriğiyle pek çok sağlık sorununa çare olan kivinin, kabuklarıyla birlikte tüketilmesini önerdi. Kivi kabuğu, mide ve sindirim sorunlarının yanı sıra kanser riskini de azaltıyor.
Dr. Kunal Sood, ''Kiviyi kabuğuyla birlikte tüketerek, lif içeriğini yüzde 50 oranında artırabilirsiniz'' dedi. Kivi kabuğu, şişkinliği azaltır ve sindirime yardımcı olur. Ayrıca yemek borusu, mide, kolon ve rektum kanseri de dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerine yakalanma riskini azaltabilir.