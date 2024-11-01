Kivinin kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydalarını duyan evinden eksik etmiyor: Tek başına ecza deposuymuş

Kivi kabuğu, hem C hem de E vitamini açısından zengindir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Cilt bariyerini onaran kivi kabuğunun, ruh sağlığı için de faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Yeni Zelandalı bilim insanları, C vitamini açısından zengin bir besin olan kivinin, depresyon etkilerini 4 gün gibi kısa bir süre içerisinde azaltabileceğini buldu.