Kızarmış ekmek mi yoksa taze ekmek mi: Hangisi daha sağlıklı?

SİNDİRİME YARDIMCI OLUR

Ekmeklerin su içeriğinin azalması sindirim sorunları için faydalıdır. Dışkıya hacim kazandırır ve sindirimi yavaşlatır, bu da onu ishalin yönetimi için önerilen BRAT diyetinin (muz, pirinç, elma püresi, ekmek) önemli bir bileşeni yapar. Journal of Food Science tarafından referans alınan çalışmalara göre, ekmek ile ekmek arasındaki beslenme üzerine yapılan araştırmalar beyaz ekmek kullanılarak yürütülmüştür.



DAHA BESLEYİCİ HALE GETİRİN



Ekmeklere sos eklemek besin değerini artırabilir. Ekmeğin üzerine fıstık ezmesi koymak karbonhidrat, yağ ve proteinin dengeli bir kombinasyonunu sağlar. Tam tahıllı ekmek kullanmak lif ekler ve bu da tokluk hissini artırır. Ekmeğin üzerine tereyağı sürmek protein içermese de tam tahıllı ekmek kullanıldığında yine de besleyici olabilir. Tam tahıllı ekmekteki lif içeriği, seçilen sos ne olursa olsun sağlık yararları sağlar.





