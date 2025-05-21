Kolesterolü düşürücü etkisi var: Her gün tüketince iltihabı da önlüyor

Kolesterolünüzü yönetmek, özellikle doğru yiyecekleri tükettiğinizde sandığınız kadar zor değil. Bir avuç kuruyemiş ve tohum, LDL veya kötü kolesterol seviyelerini düşürebilir ve kalp sağlığınızı iyileştirebilir. Yüksek lif içeriği ve sağlıklı doymamış yağları ile, küçük bir miktarı bile güçlü bir besin etkisi yaratır. Bu minik süper besinler besinlerle doludur ve günlük diyetinize dahil edilmesi inanılmaz derecede kolaydır. İşte kolesterol seviyenizi doğal olarak düşürmek için en iyi kuruyemiş ve tohumlardan bazıları.

Kolesterolü düşürücü etkisi var: Her gün tüketince iltihabı da önlüyor - 1

BADEM

Kusursuz bir üne sahip olmalarının bir nedeni yok. Bademler, zengin vitamin ve antioksidan profiliyle, kötü kolesterolü sisteminizden atabilecek ve iyi kolesterol miktarını artırabilecek gerçek bir besin kaynağıdır.

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Kolesterolü düşürücü etkisi var: Her gün tüketince iltihabı da önlüyor - 2

Bademler doymuş yağ asitleri bakımından düşük, doymamış yağ asitleri bakımından zengindir ve lif, fitosterol ve bitkisel protein içerir; bunların hepsi kalp sağlığınız için harikalar yaratabilecek besinlerdir. Bademleri ıslatmak, gerçek besin potansiyellerini açığa çıkarmanıza ve anti-besinlerden kurtulmanıza yardımcı olabilir.


Kolesterolü düşürücü etkisi var: Her gün tüketince iltihabı da önlüyor - 3

CEVİZ

Bir avuç ceviz sadece öğünleriniz arasında lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda kalbinizi birçok faktörden kaynaklanan riskten sessizce koruyabilir. American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırmaya göre, metabolik sendrom riski taşıyan kişiler - kalp hastalığı, felç ve tip 2 diyabet riskini artıran bir grup rahatsızlık ceviz yiyen kişilerde daha düşük kolesterol seviyeleri ve genel olarak daha iyi bir diyet kalitesi vardı.


Kolesterolü düşürücü etkisi var: Her gün tüketince iltihabı da önlüyor - 4

FINDIK

Fındık, vücudu kan basıncını artırabilen oksidatif stresten koruyan omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlarla doludur. Fındık, iltihabı ve kolesterolü düşüren ve kardiyovasküler sağlığı destekleyen fenolik kimyasallar açısından zengindir. Ayrıca kansere karşı da koruma sağlayabilir.


Kolesterolü düşürücü etkisi var: Her gün tüketince iltihabı da önlüyor - 5

CHİA TOHUMLARI

Küçük ama güçlü olan chia tohumları, kötü kolesterolü düşürmeye ve kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olan çözünür lif ve omega-3 yağ asitleriyle doludur. Kilo verme meraklılarının tercih ettiği sayısız sağlıklı tarifte yer almaları şaşırtıcı değildir. Smoothielerden fırınlanmış ürünlere kadar, bu çok yönlü tohumlar genel refahı destekleyen besinsel bir güç merkezidir.


Kolesterolü düşürücü etkisi var: Her gün tüketince iltihabı da önlüyor - 6

AYÇİÇEĞİ TOHUMLARI

Çıtır çıtır, cevizli ve kalp sağlığına iyi gelen mükemmel bir seçim olan ayçiçeği tohumları, bağırsaklarda kolesterol emilimini engellemeye yardımcı olan bitki bileşikleri olan fitosteroller açısından zengindir. Çalışmalar, fitosteroller açısından zengin diyetlerin LDL kolesterolü %10'a kadar düşürebileceğini göstermiştir. Kan damarlarını hasardan ve iltihaptan koruyan güçlü bir antioksidan olan E vitamini açısından harika bir kaynaktırlar. Journal of Agricultural and Food Chemistry'de yayınlanan bir araştırma, ayçiçeği çekirdeklerinin fitosterollerin en zengin diyet kaynaklarından biri olduğunu söylüyor. Salatalarınıza serpin, kuru yemiş karışımlarınıza ekleyin veya yoğurda ekleyin, ayçiçeği çekirdekleri günlük diyetinize mükemmel bir katkı sağlar.


Kolesterolü düşürücü etkisi var: Her gün tüketince iltihabı da önlüyor - 7

YER FISTIĞI

Bir baklagil olmasına rağmen, yer fıstığının ağaç yemişlerine benzer şekilde kolesterol düşürücü etkileri vardır. HDL (iyi) kolesterolü korurken veya artırırken LDL (kötü) kolesterolü azalttığı gösterilen tekli doymamış yağlar açısından zengindirler. The American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, orta yağlı bir diyete yer fıstığı eklemenin katılımcılarda toplam ve LDL kolesterolü önemli ölçüde düşürdüğünü buldu.

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