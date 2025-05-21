Kolesterolü düşürücü etkisi var: Her gün tüketince iltihabı da önlüyor
Kolesterolünüzü yönetmek, özellikle doğru yiyecekleri tükettiğinizde sandığınız kadar zor değil. Bir avuç kuruyemiş ve tohum, LDL veya kötü kolesterol seviyelerini düşürebilir ve kalp sağlığınızı iyileştirebilir. Yüksek lif içeriği ve sağlıklı doymamış yağları ile, küçük bir miktarı bile güçlü bir besin etkisi yaratır. Bu minik süper besinler besinlerle doludur ve günlük diyetinize dahil edilmesi inanılmaz derecede kolaydır. İşte kolesterol seviyenizi doğal olarak düşürmek için en iyi kuruyemiş ve tohumlardan bazıları.
BADEM
Kusursuz bir üne sahip olmalarının bir nedeni yok. Bademler, zengin vitamin ve antioksidan profiliyle, kötü kolesterolü sisteminizden atabilecek ve iyi kolesterol miktarını artırabilecek gerçek bir besin kaynağıdır.