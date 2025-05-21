Kolesterolü düşürücü etkisi var: Her gün tüketince iltihabı da önlüyor

AYÇİÇEĞİ TOHUMLARI

Çıtır çıtır, cevizli ve kalp sağlığına iyi gelen mükemmel bir seçim olan ayçiçeği tohumları, bağırsaklarda kolesterol emilimini engellemeye yardımcı olan bitki bileşikleri olan fitosteroller açısından zengindir. Çalışmalar, fitosteroller açısından zengin diyetlerin LDL kolesterolü %10'a kadar düşürebileceğini göstermiştir. Kan damarlarını hasardan ve iltihaptan koruyan güçlü bir antioksidan olan E vitamini açısından harika bir kaynaktırlar. Journal of Agricultural and Food Chemistry'de yayınlanan bir araştırma, ayçiçeği çekirdeklerinin fitosterollerin en zengin diyet kaynaklarından biri olduğunu söylüyor. Salatalarınıza serpin, kuru yemiş karışımlarınıza ekleyin veya yoğurda ekleyin, ayçiçeği çekirdekleri günlük diyetinize mükemmel bir katkı sağlar.





