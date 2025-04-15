Kolesterolü tavan yaptıran besinler: Sağlıklı diye yiyoruz ama fazlası riskli

Kolesterol söz konusu olduğunda, çoğu insan kızarmış yiyecekleri veya tatlıları düşünür. Ancak sağlıklı diye düşündüğünüz favori yemekler sessizce kolesterol seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Peki, hangi besinler kolesterolü yükseltir?

Kolesterolü tavan yaptıran besinler: Sağlıklı diye yiyoruz ama fazlası riskli - 1

Yüksek LDL (kötü kolesterol) seviyeleri kalp hastalıkları, felç ve diğer sağlık sorunları riskini artırabilir. İyi haber mi? Küçük ama akıllıca yiyecek değişiklikleri yapmak büyük değişikliklere yol açabilir. İşte kaçınılması gereken yüksek kolesterollü yiyeceklerden bazıları ve bunların yerine eklenebilecek daha iyi seçenekler.

N-LIFE HABERLERİ

Kolesterolü tavan yaptıran besinler: Sağlıklı diye yiyoruz ama fazlası riskli - 2

TEREYAĞI

Tereyağı lezzet için bolca kullanılır. Ancak ikisi de LDL kolesterolü yükselten doymuş yağlarla doludur.

Daha iyi bir seçenek: Yemek pişirmede hardal yağı, zeytinyağı, yer fıstığı yağı veya hatta pirinç kepeği yağı gibi soğuk preslenmiş yağlara geçin. Kalp sağlığı için daha iyi olan iyi yağlara (tekli doymamış ve çoklu doymamış) sahiptirler. Bunları ölçülü kullanın ve tadı yine de lezzetli kalır.

Kolesterolü tavan yaptıran besinler: Sağlıklı diye yiyoruz ama fazlası riskli - 3

KIRMIZI ET

Koyun eti ve dana eti yemekleri, özellikle ekstra yağ veya sosla pişirildiğinde, doymuş yağ ve kolesterol açısından zengindir. Sık tüketim kolesterol seviyelerini etkileyebilir.

Daha iyi bir seçenek: Tavuk (derisi olmadan), balıklar veya hatta yumurtalar (özellikle yumurta beyazları) harika alternatifler olabilir. Vejetaryenler için, tonlanmış sütten yapılan paneer ve mercimekler işe yarayabilir. Bu seçenekler yine de yeterli protein sağlar ancak vücudu kötü yağlarla aşırı yüklemez.


Kolesterolü tavan yaptıran besinler: Sağlıklı diye yiyoruz ama fazlası riskli - 4

SÜT ÜRÜNLERİ

Tam yağlı süt ve bu sütten yapılan kremalı tatlılar, lezzet açısından oldukça zengindir. Ancak bu tür ürünler kolesterol bakımından yüksek olduğu için, düzenli tüketimleri zamanla vücutta yağ seviyelerinin artmasına yol açabilir.

Daha Sağlıklı Bir Seçenek:

Yarım yağlı süt ya da yağsız süt, tam yağlı süte yakın bir tat sunarken daha az yağ içerir. Bu sütlerle yapılan tatlılar ya da evde hazırlanan lor peyniri, hem lezzetten ödün vermez hem de sağlık açısından daha güvenlidir.


Kolesterolü tavan yaptıran besinler: Sağlıklı diye yiyoruz ama fazlası riskli - 5

İŞLENMİŞ ET

Restoranlardaki sosis, salam, pastırma ve kebap gibi ürünler, kolesterolü önemli ölçüde artıran koruyucu maddeler, tuz ve kötü yağlarla doludur.

Daha iyi bir seçenek: Kıyılmış tavuk veya mercimekten yapılmış ev yapımı kebapları veya Hint baharatlarında marine edilmiş ızgara balıkları seçin. Bunlar sadece daha lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda tazeliği sindirimi kolaylaştırır ve yağ yükünü azaltır.


Kolesterolü tavan yaptıran besinler: Sağlıklı diye yiyoruz ama fazlası riskli - 6

FIRIN ÜRÜNLERİ VE PAKETLİ GIDALAR

Kekler, pastalar, kremalı bisküviler ve cipsler doğal yağlardan daha zararlı olan trans yağlar içerir. HDL'yi (iyi kolesterol) düşürür ve tehlikeli bir karışım olan LDL'yi yükseltir.

Daha iyi bir seçenek: Akşamın ortasındaki o istekler için, ev yapımı humusla kavrulmuş makhana, khakra, chana veya tam buğday ekmeği harikalar yaratabilir. Badem veya ceviz gibi birkaç kuruyemiş eklemek (sınırlı miktarda) zamanla kötü kolesterolü kontrol etmeye de yardımcı olur.

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