Kolesterolü tavan yaptıran besinler: Sağlıklı diye yiyoruz ama fazlası riskli
Kolesterol söz konusu olduğunda, çoğu insan kızarmış yiyecekleri veya tatlıları düşünür. Ancak sağlıklı diye düşündüğünüz favori yemekler sessizce kolesterol seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Peki, hangi besinler kolesterolü yükseltir?
Yüksek LDL (kötü kolesterol) seviyeleri kalp hastalıkları, felç ve diğer sağlık sorunları riskini artırabilir. İyi haber mi? Küçük ama akıllıca yiyecek değişiklikleri yapmak büyük değişikliklere yol açabilir. İşte kaçınılması gereken yüksek kolesterollü yiyeceklerden bazıları ve bunların yerine eklenebilecek daha iyi seçenekler.