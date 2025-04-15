Kolesterolü tavan yaptıran besinler: Sağlıklı diye yiyoruz ama fazlası riskli

FIRIN ÜRÜNLERİ VE PAKETLİ GIDALAR

Kekler, pastalar, kremalı bisküviler ve cipsler doğal yağlardan daha zararlı olan trans yağlar içerir. HDL'yi (iyi kolesterol) düşürür ve tehlikeli bir karışım olan LDL'yi yükseltir.

Daha iyi bir seçenek: Akşamın ortasındaki o istekler için, ev yapımı humusla kavrulmuş makhana, khakra, chana veya tam buğday ekmeği harikalar yaratabilir. Badem veya ceviz gibi birkaç kuruyemiş eklemek (sınırlı miktarda) zamanla kötü kolesterolü kontrol etmeye de yardımcı olur.